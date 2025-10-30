Pablo Furnari: “Vamos a tener que hacer las cosas muy bien para recuperar la confianza del exterior”

En conversación con Canal E, el especialista en pymes Pablo Furnari evaluó el panorama económico tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, destacando que las expectativas del sector son moderadas pero esperanzadas ante posibles reformas laborales e impositivas.

Expectativas y desafíos del sector pyme

“Argentina es un país absolutamente impredecible y dinámico”, comenzó diciendo Furnari, al describir la incertidumbre con la que conviven las pequeñas y medianas empresas. El especialista destacó que los principales reclamos del sector pasan por “una reforma laboral y una reestructuración del tema impositivo”, medidas que podrían generar alivio y previsibilidad.

“Si había algún tema que a las empresas les preocupaba, eran esos dos: tener un marco más amigable para contratar gente y una carga impositiva razonable”, sostuvo. Según Furnari, no se trata de eliminar impuestos, sino de “lograr un sistema más competitivo, especialmente en un contexto de inflación a la baja”.

El analista remarcó que la competitividad es clave para el futuro del sector: “Las empresas argentinas tienen que competir con empresas del exterior, y eso exige reglas claras”. Con el nuevo escenario político, aseguró, se percibe “cierta estabilidad que puede mejorar la mirada internacional hacia la Argentina”.

Desde su experiencia en procesos de exportación, Furnari explicó que las pymes esperan con cautela los próximos pasos del Gobierno: “Hay una expectativa moderada, pero también esperanza de que se pueda abrir un nuevo ciclo de crecimiento”, expresó.

La mirada internacional: entre la desconfianza y la oportunidad

El especialista explicó que “ganarse la confianza, especialmente en el exterior y con idiosincrasias distintas a las nuestras, es muy difícil y se pierde en un instante”. Por eso, insistió en que el país “va a tener que hacer las cosas muy bien, ser prolijo y previsible para atraer inversiones”.

“Vamos a tener que promover el empleo a través de las inversiones, pero de una manera clara. Si una empresa extranjera quiere invertir, las reglas laborales deben ser entendibles”, afirmó. Para Furnari, la complejidad burocrática y la falta de previsibilidad han sido los principales obstáculos para la llegada de capitales.

En ese sentido, subrayó que aún persiste “una gran ignorancia en el exterior sobre cómo funciona la Argentina”. “A veces creemos que todo el mundo nos conoce por el Papa Francisco, Messi o Maradona, pero explicar la idiosincrasia argentina es muy complejo”, apuntó.

Furnari también remarcó la necesidad de transmitir una imagen más estable del país: “Tenemos que estar más tranquilos, ser menos histéricos”, dijo, y agregó que “lo que en otros países pasa en tres años, a nosotros nos pasa en un mes”.

Finalmente, destacó el valor del empresariado nacional: “Admiro mucho al empresario pyme argentino, que ha tenido que adaptarse permanentemente a las adversidades y sigue apostando al país”.

