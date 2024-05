Pablo Tigani: “Todo lo que se ha hecho para tener un 8,8% de inflación me parece una calamidad”

Con la confirmación del 8,8% de inflación por parte del Indec, el Gobierno obtiene el porcentaje más bajo desde que asumió y se destaca una fuerte desaceleración de lo que fue diciembre del año pasado. Sin embargo, el índice inflacionario de abril fue catalogado como el peor de los últimos 22 años. Con el fin de analizar en profundidad este tema, este medio dialogó con el analista político, Pablo Tigani.

“Abril de 2024 es el abril de mayor inflación en 22 años, todo lo que se ha hecho hasta aquí para tener un 8,8% de inflación me parece una calamidad”, comentó Pablo Tigani. “Esta cifra, si se consolida la depresión, en este momento estamos en una recesión de una magnitud tampoco vista desde la pandemia, probablemente van a poder bajar algunos puntos más”, agregó.

La necesidad de cambiar el rumbo del ajuste para mantener la inflación

Posteriormente, Tigani planteó: “Si se consolida entre 7 y 6 puntos, vamos a tener una inflación más alta que la que tuvo Macri en el peor año y vamos a tener una inflación que va a ser 2 veces y media la que tenía Cristina Fernández con los índices del Indec corregidos”. Luego, manifestó que, “no me parece que el optimismo sea algo que tengamos que transmitir, hay que hacer más esfuerzo para bajar la inflación, pero del lado de los que todavía no pusieron nada”.

El problema de las decisiones dogmáticas e ideológicas

“En el corto plazo, tenés medidas de estímulos a la demanda agregada como para poder reactivar la economía, el problema es que el Presidente no va a tomar esas decisiones por cuestiones dogmáticas e ideológicas”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay que reactivar la economía para que el nivel de ingresos que viene por el lado de los impuestos ofrezca una mayor contribución para financiar el gasto”.

Por otro lado, el analista político señaló: “Hay que parar un poco la mano con esto de aumentar la luz, el gas, todos los servicios de la clase media y empezar a recaudar más a través de mayores niveles de venta”. A su vez, remarcó que, “la inflación es un problema grave, pero es un problema que en el ranking está en el cuarto o quinto lugar”.

Para finalizar, Tigani expresó: “Ahora no tenés ventas, las empresas no tienen rentabilidad, están empezando a despedir de manera voluminosa, a partir de fin de mes y el mes que viene, llegan despidos importantes en el sector privado”.