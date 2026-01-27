Patricio De la Barra: “Desde 2023 las penas por racismo van de dos a cinco años de prisión”

Los recientes episodios de discriminación racial que involucraron a una abogada argentina y a dos tenistas sudamericanos volvieron a poner el foco sobre la política antirracista en Brasil.

Según explicó el periodista Patricio De la Barra, se trata de situaciones individuales que se insertan en un marco legal y social mucho más amplio. “Estos episodios se exageran mucho en la prensa porque son casos de extranjeros, pero el problema del racismo en Brasil es estructural”, afirmó a Canal E.

El periodista detalló que tanto Agustina Páez, abogada santiagueña, como los tenistas Luis David Martínez y Cristian Rodríguez quedaron retenidos tras realizar gestos considerados racistas. “La policía los detuvo, retuvo el pasaporte y quedaron impedidos de dejar el país”, explicó, y aclaró que en el caso de la abogada “también está impedida de salir de Brasil por el momento”.

Leyes más duras y racismo estructural

De la Barra remarcó que el endurecimiento de las sanciones es reciente. “Desde 2023 se incrementaron las penalidades, que hoy van de dos a cinco años de prisión”, señaló. Actualmente, “hay aproximadamente 20.000 casos de racismo que se denuncian de forma permanente”, aunque solo una parte llega a condena efectiva.

Más allá de los hechos puntuales, el periodista subrayó la existencia de un problema de fondo. “Acá hay un racismo estructural, institucional, histórico e incultural”, afirmó. Entre los ejemplos más visibles mencionó “la ausencia de personas negras en cargos de liderazgo y en las mejores universidades”, así como el uso cotidiano de expresiones discriminatorias que hoy están siendo cuestionadas.

De la Barra fue claro al descartar motivaciones xenófobas contra argentinos. “No tiene absolutamente nada que ver con una rivalidad con Argentina, esto se viene tratando en Brasil desde 2022”, sostuvo. También advirtió a los turistas: “Es bueno que los argentinos tengan cuidado con ciertas expresiones, porque hoy cualquier gesto puede derivar en una denuncia judicial”.

Marchas, redes sociales y clima político

En paralelo, el periodista destacó la inédita movilización encabezada por el diputado Nicolás Ferreira. “Fue algo histórico que no había ocurrido nunca en el país”, afirmó. La marcha, organizada casi exclusivamente por redes sociales, reunió a miles de personas durante una semana. “A pesar de la lluvia torrencial, había cerca de 100.000 personas en Brasilia”, relató.

Según De la Barra, estos movimientos profundizan la polarización política. “Brasil está dividido entre la izquierda que apoya a Lula y una derecha totalmente fragmentada”, explicó. Con elecciones previstas para octubre, “hay muchos candidatos, pero también un altísimo nivel de rechazo en la sociedad”, concluyó.

