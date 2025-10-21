Preocupación en Córdoba por los incendios en las sierras: “Están trabajando más de 200 operarios”

El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Sebastián Trossero, analizó para Canal E la crítica situación de los incendios en las sierras cordobesas, el impacto de las políticas agropecuarias nacionales y el rol de la provincia dentro de Provincias Unidas.

Sobre los incendios que arrasaron miles de hectáreas en la quebrada del Condorito, Sebastián Trossero explicó: “La zona que está con problemas de incendios hoy, fue a causa del fuego espontáneo de un vehículo estacionado en un parque nacional”. En la misma línea, agregó que el fuego “afecta principalmente las zonas de sierra, que seguramente son las más conocidas en el país, las zonas turísticas, donde las actividades productivas vinculadas a la producción primaria son quizás más de menor escala o de economía familiar”.

El trabajo de los bomberos y la importancia de que no haya viento

“Están trabajando más de 200 operarios”, dijo, y señaló que, “el día está más tranquilo, está sin viento, el viento es un elemento muy importante a la hora de propagar el fuego acá en Córdoba”.

Con respecto al comunicado emitido por la Sociedad Rural Argentina sobre los incendios, Trossero planteó: “Respecto a los cortafuegos, me parece que, en este momento, no debería haber dudas de que la forma más fácil de frenar un tipo de fuego es con experiencia, que tienen los bomberos de la provincia de Córdoba, con un gran desarrollo territorial”.

El cortafuego como medida trascendental

“El cortafuego es una medida fundamental”, insistió. “Nosotros trabajamos, por ejemplo, con herramientas de labranza. En esta época, al entrar el invierno, aquel que circula por las rutas puede observar cómo están arados algunos campos de sus cabeceras, para evitar el salto del fuego de un lado al otro”, describió.

Sobre el debate ambiental, el entrevistado opinó: “La provincia ha sido, después de las provincias del norte, una de las que más ha desarrollado su frontera sobre los terrenos de bosque nativo, sin ninguna restricción, hasta que tras algunas campañas de lobby de algunos sectores se resolvió el traslado de un algarrobo de más de 100 años”.

“La legislación se ha tornado un poco proteccionista, pero no compensa lo que pasó en los últimos años”, sostuvo. Y agregó: “La crítica pasa hoy porque la legislación se está endureciendo en relación a las áreas sobre las que se puede aplicar, las áreas de restricción de aplicaciones de agroquímicos dentro o en las áreas periurbanas”.