Productores entrerrianos piden adecuar Ingresos Brutos tras la baja de retenciones

La baja de retenciones anunciada por el Gobierno nacional abrió una nueva discusión en Entre Ríos, donde los productores agropecuarios advierten que parte del alivio fiscal podría quedar neutralizado por el pago de Ingresos Brutos. La particularidad provincial es que la actividad primaria no cuenta con una exención total, como ocurre en otras jurisdicciones de la Región Centro.

En diálogo con Canal E, el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Camuñas, explicó el reclamo del sector, pidió adecuar el esquema impositivo provincial y advirtió que productores medianos podrían comenzar a pagar un tributo adicional pese a la reducción de derechos de exportación.

La baja de retenciones podría generar un efecto inesperado en Entre Ríos

Camuñas explicó que la provincia tiene una situación distinta a la de Santa Fe y Córdoba, ya que la actividad agropecuaria primaria paga Ingresos Brutos cuando supera determinado nivel de facturación.

Según detalló, "Entre Ríos tiene la particularidad con respecto a sus provincias vecinas que acá la actividad primaria agropecuaria paga ingresos brutos", una diferencia que puede modificar el impacto real de la baja de retenciones.

El problema surge porque la reducción de derechos de exportación mejora el precio recibido por el productor y, por lo tanto, eleva la facturación. En ese escenario, algunos productores que estaban por debajo del umbral de exención podrían comenzar a tributar.

Por eso advirtió que "cuando baja la retención significa que va a facturar más, lo que implica que productores que estaban fuera de ingresos brutos ahora van a comenzar a pagar".

El pedido de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Ante este escenario, la entidad solicitó al Gobierno provincial adecuar el esquema de Ingresos Brutos para evitar que la rebaja nacional termine licuándose por una mayor carga tributaria local.

El reclamo principal apunta a equiparar la situación de Entre Ríos con la de otras provincias de la Región Centro, donde la actividad primaria agropecuaria tiene una exención total.

En ese sentido, Camuñas planteó que "nuestro reclamo sería igualar a lo que es la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos", con el objetivo de evitar desventajas competitivas para los productores entrerrianos.

Como alternativa, pidió que el porcentaje de exención se ajuste no solo por inflación, sino también por la magnitud de la baja de retenciones.

Por qué Ingresos Brutos preocupa al campo entrerriano

El titular de la Bolsa de Cereales explicó que el tributo se calcula sobre la facturación y no sobre la rentabilidad real del productor. Por ese motivo, puede impactar incluso en campañas con márgenes reducidos o pérdidas.

Actualmente, la exención alcanza hasta un determinado monto de facturación. Si ese límite se supera, el productor comienza a pagar sobre el total de sus ingresos.

Camuñas lo resumió con un ejemplo concreto: "si uno pasa a facturar 801 pesos, empieza a pagar por el total, más allá de si tiene ganancia o pérdida".

Para el sector, se trata de un impuesto especialmente problemático en actividades de commodities, donde los precios dependen del mercado internacional y los costos no pueden trasladarse libremente.

En esa línea, sostuvo que "es uno de los impuestos más ingratos, ya que va directamente por la facturación y no por si tuvimos ganancia o no".

Los productores no pueden trasladar el costo al precio final

Otro de los puntos señalados por Camuñas es que el productor agropecuario no cuenta con margen para trasladar el costo impositivo a los precios de venta.

En los mercados de commodities, los valores se definen por oferta y demanda internacional, por lo que el productor local suele absorber buena parte de los cambios en costos o tributos.

Según explicó, "los commodities, los precios funcionan al revés, es oferta y demanda neta", lo que limita la posibilidad de compensar la presión fiscal con mayores precios.

Por eso consideró que el impacto de Ingresos Brutos recaería directamente sobre el productor y afectaría la competitividad del sector frente a provincias vecinas.

El sector espera una respuesta del Gobierno provincial

Camuñas recordó que la Bolsa de Cereales ya había planteado este tema ante las autoridades provinciales y que incluso existió un compromiso de revisar el esquema si el Gobierno nacional avanzaba con una reducción de retenciones.

Según relató, el gobernador Rogelio Frigerio había visitado la entidad y manifestó que, ante una baja de derechos de exportación, el impuesto provincial sería adecuado.

En ese marco, señaló que "si llegaban a bajar las retenciones, ingresos brutos se iban a adecuar a esta baja", aunque aclaró que todavía no hubo una respuesta concreta.

La entidad decidió hacer público el reclamo para advertir que el problema podría afectar incluso a productores medianos. De acuerdo con Camuñas, no se trata solo de grandes establecimientos, sino también de productores de unas 500 hectáreas que realizan doble cultivo.

Trigo, fertilizantes y costos: el otro frente de preocupación

Además del debate impositivo, el sector agropecuario entrerriano enfrenta un escenario complejo para la campaña de trigo debido al aumento de los costos de producción.

Camuñas explicó que los insumos clave registraron subas significativas, especialmente los fertilizantes y el combustible.

Según indicó, "el fertilizante aumentó más del 50% y el combustible aumentó más del 30%", dos incrementos que golpean directamente sobre los márgenes de siembra.

Frente a ese contexto, muchos productores evalúan reducir la inversión tecnológica o modificar sus planes de siembra. En algunos casos, la estrategia podría pasar por aplicar menos fertilizante o esperar una baja de precios antes de avanzar con nuevas decisiones.

El dirigente advirtió que "hoy el número no es favorable para la siembra", especialmente en una provincia que enfrenta mayores costos logísticos por su distancia a los puertos.

Una agenda productiva marcada por infraestructura y competitividad

De cara a su gestión al frente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Camuñas señaló que la entidad buscará trabajar sobre una agenda amplia que incluya nuevos cultivos, infraestructura y caminos rurales.

También mencionó la necesidad de analizar la situación de producciones como el arroz y el girasol, además de sostener el reclamo por la eliminación o reducción de retenciones.

Para el dirigente, la competencia internacional exige mejorar las condiciones internas de producción. En ese sentido, advirtió que Argentina compite con países como Brasil y Estados Unidos, donde los productores no enfrentan el mismo nivel de carga tributaria.

Bajo esa comparación, graficó la situación del campo local con una frase contundente: "acá tenemos una pesa de 24 kilos que en la carrera no se encuentran".