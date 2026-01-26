Quién es Germán Larrea: el quinto productor mundial de cobre y el segundo hombre más rico de México

En diálogo con Canal E, el periodista mexicano Enrique Hernández explicó quién es Germán Larrea Mota Blasco y cómo su experiencia ferroviaria podría transformar el sistema de cargas argentino.

“Germán Larrea es el quinto productor mundial de cobre y el segundo hombre más rico de México”, una posición que le permite evaluar inversiones de gran escala sin restricciones financieras.

Larrea no es un recién llegado al mundo ferroviario. “Este empresario mexicano tiene más de 30 años operando uno de los trenes más importantes de México, el Ferromex-Ferrosur, que conecta prácticamente todo el país de sur a norte”, señaló Hernández.

Ese entramado ferroviario fue clave para el comercio regional: “Este tren, junto con otro de capital canadiense, fue la piedra angular del Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC”.

El modelo mexicano que Larrea busca replicar en Argentina

La apuesta de Larrea en Argentina se vincula directamente con el Belgrano Cargas y con su estrategia minera en la región. “Germán Larrea está intentando quedarse con esta concesión en Argentina, donde ya tiene proyectos de exploración, sobre todo de minería de cobre”, afirmó el periodista.

El plan no apunta a reemplazar al transporte automotor, sino a integrarlo. “En México el tren y los camiones no compiten de forma directa, se complementan”, explicó Hernández. En ese esquema, el ferrocarril conecta puertos marítimos con centros productivos: “Desde el puerto, el tren te lleva mercancías a cualquier ciudad, ya sean automóviles, maíz, soya, electrodomésticos o productos de consumo”.

Un ejemplo concreto es la industria automotriz: “El tren de Germán Larrea saca los automóviles de las plantas de Puebla y los lleva al puerto de Veracruz, desde donde salen a Estados Unidos, Sudamérica y Europa”. Ese mismo esquema podría trasladarse a la Argentina, fortaleciendo economías regionales y exportaciones.

Un corredor bioceánico con impacto regional

La ambición del proyecto va más allá del mercado argentino. “La idea inicial es consolidar el mercado local y después avanzar hacia Bolivia y Perú para unir el Atlántico con el Pacífico”, detalló Hernández. Un corredor ferroviario de estas características requeriría acuerdos multilaterales, pero su impacto sería significativo: “Los trenes de carga tienen un alto impacto en el desarrollo de las economías regionales”.

El respaldo financiero no parece ser un obstáculo. “Germán Larrea tiene dinero suficiente para invertir lo que sea necesario”, subrayó el periodista, recordando que Grupo México está valuado en torno a los 85.000 millones de dólares, impulsado por el fuerte aumento del precio del cobre.

