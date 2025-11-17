Ramiro Tosi: “No hay nadie que esté esperando una inflación por debajo del 1,5% hasta abril o mayo”

En conversación con Canal E, el economista Ramiro Tosi explicó por qué la inflación vuelve a acelerar, qué factores presionan al dólar y cuáles son los límites del optimismo oficial para 2025.

La inflación vuelve a acelerarse y aleja el objetivo del 2%

El economista comenzó señalando que el dato de octubre confirmó una tendencia preocupante. “Octubre dio 2,3% y fue el tercer mes consecutivo en que la inflación subió respecto del mes previo”, explicó. Recordó además que el acumulado del año “ya ronda el 25%”, reflejando la presión creciente de alimentos, bebidas y tarifas reguladas.

Tosi destacó que el componente de alimentos, con un peso del 26% en el índice, “se estacionó arriba del 2%”, mientras que las tarifas de transporte “crecen por definición del gobierno por encima del índice general”. A eso se suman los aumentos pendientes en gas y electricidad que, según anticipó, comenzarán a aplicarse más rápidamente tras las elecciones.

En este contexto, advirtió que “es muy difícil que la inflación quede por debajo del 2% de acá a fin de 2025” y consideró improbable que noviembre baje del umbral del 2%. Además, recordó que diciembre es un mes históricamente complejo por los precios estacionales, por lo que anticipó un cierre en torno al 30% anual.

El sueño del ‘0 adelante’: entre el optimismo oficial y los límites del mercado

Respecto del objetivo del Gobierno de lograr una inflación que empiece con “0”, Tosi fue tajante: “No hay nadie que esté esperando una inflación por debajo del 1,5% mensual hasta abril o mayo del año que viene”.

Según explicó, aun en el mejor escenario, una inflación menor al 1% recién podría aparecer hacia el último trimestre del año próximo. Y aun así, no implicaría alcanzar un régimen de un dígito anual en 2026, algo que a su juicio lleva “entre cuatro y cinco años” en experiencias internacionales.

¿Qué pasará con el dólar?

Sobre el tipo de cambio, Tosi aseguró que el mercado comienza a identificar una “banda dentro de la banda”, debido a que el Gobierno parece dispuesto a intervenir en torno a los $1.400 para acumular reservas. Con un pago de USD 4.200 millones previsto para enero, anticipó que el Ejecutivo buscará sostener un piso cambiario para evitar tensiones como las de meses anteriores.

Sin embargo, advirtió que si el dólar se percibe barato, aumentarán los gastos con tarjeta en el exterior y las salidas por turismo: “El Gobierno debería evitar una sobreapreciación del tipo de cambio para no repetir los problemas del pasado”.

Finalmente, consideró probable que la banda actual se recalibre en 2025, ajustando niveles y amplitud para reducir la volatilidad financiera.