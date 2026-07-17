Ramiro Tosi sobre la desaceleración de la inflación: "La baja de los alimentos permitió que cayera por debajo del 2%"

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, conversó con Canal E y analizó la evolución de la inflación de junio, que fue del 1,9%, además del resultado fiscal del primer semestre, la colocación de deuda en pesos y dólares, el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán sobre el precio del petróleo y la evolución del riesgo país, temas que marcaron la agenda económica.

Ramiro Tosi destacó que el dato más relevante para el Gobierno fue que "finalmente el registro del mes de junio fue del 1,9%" y remarcó que "fue el tercer mes consecutivo con inflación a la baja". Además, resaltó que el índice volvió a ubicarse por debajo del 2%, una referencia que el mercado seguía de cerca.

La inflación volvió a comenzar con un 1 después de 10 meses

Asimismo, explicó que "tuvieron que pasar, digamos, 10 meses para volver a ver este registro", luego de que la inflación alcanzara un nivel similar en agosto del año pasado.

Según detalló Tosi, la desaceleración respondió principalmente al comportamiento del rubro alimentos y bebidas. "El principal rubro que pondera en el IPC, que es alimentos y bebidas, tuvo una desaceleración nuevamente al 1,3%, y eso permitió justamente que la inflación se moderara en el mes de junio", señaló.

La desaceleración de los alimentos fue clave para la baja de la inflación

Aunque algunos componentes continuaron presionando al índice, como turismo, tarifas y salud, sostuvo que "esta baja de los alimentos permitió que la inflación se desacelere nuevamente por debajo del 2%".

De cara a julio, el entrevistado anticipó que "si alimentos y bebidas sigue contenido, sigue bajo, debajo del 1,5%, sobre todo, bueno, tenemos chances de que nuevamente el índice esté por debajo", aunque aclaró que "probablemente veamos el número de nuevo empezando con el número 2 adelante".

Respecto de la escalada entre Estados Unidos e Irán, explicó que "produjo en el mercado internacional un rápido aumento del precio del petróleo", que volvió a ubicarse "por encima de los 80 dólares".