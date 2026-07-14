La desigualdad volvió a aumentar en Argentina y ya afecta a casi 19,5 millones de personas

El sociólogo Roberto Corne explicó que el coeficiente de Gini es el principal indicador utilizado a nivel internacional para medir la desigualdad económica. "Es la forma más seria de medir la desigualdad en las naciones", afirmó, al detallar que el índice oscila entre 0 y 1: cuanto más cercano a cero, mayor igualdad; cuanto más próximo a uno, mayor desigualdad.

Corne recordó que, según las mediciones del INDEC, Argentina registraba un coeficiente de Gini de 0,417 en el segundo trimestre de 2023, mientras que las últimas estadísticas muestran un deterioro del indicador. "En esta última medición de marzo de 2026 se reflejó de nuevo otra subida más del coeficiente de Gini", señaló.

El coeficiente de Gini en Argentina muestra un aumento de la desigualdad

El especialista sostuvo que el incremento del índice representa un fuerte impacto social. "Hoy ha subido en casi medio millón de personas más", explicó, y precisó que "el impacto de la desigualdad hoy es de casi 19 millones 500 mil personas".

Para ilustrar la brecha de ingresos, Corne utilizó un ejemplo concreto: "Si entran 15 pesos en el sector más rico de la población argentina, solo ingresan 2 pesos en el sector más pobre", una diferencia que, según indicó, refleja el creciente desequilibrio en la distribución del ingreso.

Además, cuestionó las críticas oficiales hacia este indicador. "El coeficiente de Gini es un coeficiente muy serio", remarcó, al sostener que se trata de una herramienta reconocida internacionalmente para analizar la distribución del ingreso.

Roberto Corne: "Destruir el mercado interno es destruir la Argentina"

Durante la entrevista, Corne también vinculó el aumento de la desigualdad con el modelo económico vigente. "La Argentina, en un 77%, depende del mercado interno como componente de su producto bruto; si uno destruye el mercado interno, destruye la Argentina", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los ingresos laborales continúan lejos de cubrir el costo de vida. Según detalló, mientras el salario promedio del empleo privado formal ronda los 1,1 millones de pesos y el del empleo informal los 800 mil pesos, la línea de pobreza supera ampliamente esos valores.

Por esa razón, concluyó que "más del 60% de la población argentina está bajo la línea de pobreza", un escenario que, a su entender, confirma el deterioro de los indicadores sociales y económicos.