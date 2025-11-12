Roberto Imberti: “La cosecha apícola viene bien, pero las inundaciones complican el acceso a las colmenas”

En diálogo con Canal E, Roberto Imberti, tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores, destacó el buen inicio de la cosecha 2025, aunque advirtió sobre el impacto de las inundaciones y el aumento de los costos internos en la rentabilidad del sector.

Un inicio prometedor, pero con zonas complicadas

Imberti aseguró que “las expectativas hasta ahora vienen siendo bastante lindas”, ya que la primavera arrancó con buenas condiciones para la producción de miel en gran parte del país. Sin embargo, explicó que “en las últimas dos semanas hubo golpes de frío y lluvia, aunque ahora el clima tiende a estabilizarse”.

El panorama no es igual en todas las regiones. En el norte del país, “la cosecha viene dentro de las expectativas previstas de un año bueno”, mientras que “en la provincia de Buenos Aires hay zonas muy complicadas, sobre todo en Urdampilleta y Bolívar, donde se reportan más de 50.000 hectáreas inundadas”, afirmó.

El dirigente apícola detalló que “los agricultores no pueden llegar a las colmenas, no saben si están vivas o no”, lo que genera pérdidas y dificultades logísticas. En esas áreas, el agua tarda mucho en retirarse, lo que también afecta a la siembra y la futura producción agropecuaria.

Imberti advirtió que el 60% de las colmenas del país están concentradas en Buenos Aires, el sur de Córdoba y Santa Fe. “Si los productores no pueden acceder a las colmenas, esa zona se va a ver muy perjudicada”, señaló.

Precios, costos y el impacto del dólar

En el plano económico, Imberti explicó que “los valores en dólares se están manteniendo, lo cual ya es un aliciente”, y que el precio interno pasó de 2.300 a 2.700 pesos por kilo. Aclaró, sin embargo, que “esto más responde a los movimientos del dólar que a un aumento real en el precio internacional”.

El referente del sector hizo una comparación elocuente: “En 2004 la miel se vendía a 80 centavos de dólar y con eso comprabas 3 litros de gasolina; hoy, con un dólar 80, no llegás a comprar ni litro y medio”, graficó.

El incremento de los costos también afecta la producción. “El gasoil, las cubiertas y los tambores son los insumos que más aumentaron”, explicó, y agregó que “hace cuatro años un tambor valía 28 dólares y hoy cuesta 57”.

En cuanto a la inversión, fue contundente: “Es muy difícil en este momento pensar en invertir; aunque la inflación está más tranquila, los insumos siguen subiendo y el dólar no acompaña”, sostuvo.

Exportaciones, consumo interno y perspectivas

A nivel internacional, Imberti destacó que “el 60% de la miel argentina va a Estados Unidos, el resto a la Unión Europea, y una parte menor a países periféricos”. Este año, la demanda externa podría fortalecerse: “Estados Unidos perdió un 60% de sus colmenas, lo que generará un déficit y puede beneficiar nuestras exportaciones”, explicó.

También valoró el crecimiento del mercado interno: “El consumo de miel en Argentina pasó del 5% al 25% de la producción total, gracias a campañas de concientización y ferias locales”, celebró.

De cara al futuro, Imberti fue optimista: “El año fue bastante bueno y la cosecha será positiva; pasamos de exportar 75.000 toneladas a 85.000, y pensamos que este año puede superarse ese número”, concluyó.

