Rodríguez Saráchaga: "La alianza con La Libertad Avanza tenía que haber sido en diciembre de 2023”

En diálogo con Canal E, el analista de discurso José María Rodríguez Saráchaga aseguró que la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza llegó tarde y fue producto de un “error estratégico” de larga data.

“La alianza debió hacerse en diciembre”: crítica al timing del PRO

“El pez grande se come al chico. Esto es de libro, no hay materia de análisis acá”, sentenció el entrevistado, al explicar que el PRO fue absorbido por La Libertad Avanza debido a una falta de estrategia e identidad política propia.

Para el analista, “el momento de Macri para hacer la alianza con La Libertad Avanza tenía que haber sido en diciembre de 2023”, cuando aún podía imponer condiciones a través de su estructura política. En cambio, destacó que muchos de los referentes del PRO ya estaban “tres cuartos adentro” del oficialismo libertario cuando finalmente se concretó el acuerdo.

“Lloran porque se les favositó La Libertad Avanza, pero hace años venimos diciendo que el PRO no estaba dando el más mínimo resguardo identitario a sus votantes”, expresó con dureza. En su análisis, la absorción era inevitable: “¿Qué esperabas? Es la lógica. Y da gracias que te dan dos diputados”.

Mauricio Macri, el patriotismo y la oportunidad perdida

“Lo traicionó su espíritu patriótico”, afirmó sobre Mauricio Macri, a quien consideró capaz de haberse retirado de la política sin necesidad de sostener una representación legislativa. “Podía estar jugando al bridge, dedicado a la FIFA, paseando con Juliana… y la pasaría mucho mejor”, ironizó.

Según Rodríguez Saráchaga, Macri priorizó una postura ética al optar por ser una “oposición responsable” en lugar de condicionar al Gobierno desde una posición de fuerza. Sin embargo, “ética y política son dos disciplinas distintas. Y el que cree que van de la mano, se equivoca”.

Respecto a los sectores disidentes dentro del PRO, fue tajante: “Van a quedar perdidos en el olvido. Van a ser el grupo de los ocho que gritaban en el desierto”, comparó con antiguos referentes peronistas que quedaron fuera del poder tras no alinearse con el menemismo.

Sobre la posibilidad de que surja un nuevo espacio político alternativo al PRO o La Libertad Avanza, fue claro: “No, lo único que hay es una capacidad mínima de daño”, sostuvo. “Listas testimoniales al revés” que no suman sino que restan.

Finalmente, se refirió al impacto electoral de la alianza: “Esta elección es casi seguro que la gane La Libertad Avanza en Provincia y Capital. En Capital lo único que queda ver es por cuánto la va a ganar”.

Criticó además los intentos del oficialismo bonaerense por conservar poder: “Kicillof está compitiendo contra nadie y no está ganando por paliza contra nadie”, cerró.

