Sebastián Orlandi: “No necesitás mucha plata para invertir en propiedades”

El mercado inmobiliario argentino vuelve a posicionarse como una opción atractiva para los inversores, aun en un contexto económico desafiante. Así lo explicó Sebastián Orlandi, especialista en Real Estate, quien destacó que los valores actuales todavía no alcanzaron su techo. “Hoy el Real Estate y los precios de Real Estate todavía están bajos, tienen espacio para seguir creciendo”, afirmó.

Según el especialista, al comparar el sector con otros activos financieros como acciones o renta variable, la propiedad mantiene una ventaja clara. “El Real Estate incrementó su precio en 2024 y en 2025 también, pero todavía hay espacio a ese incremento”, sostuvo, y remarcó que ya no se trata solo de resguardar valor, sino también de generar renta.

Invertir sin comprar un departamento completo

Uno de los principales mitos del mercado es que se necesita una gran suma de dinero para ingresar. Orlandi fue contundente: “No tenés que tener mucha plata para invertir”. En ese sentido, explicó que existen alternativas como el crowdfunding inmobiliario, que permite adquirir una fracción de un proyecto, o la inversión conjunta entre dos o más personas.

“Mucha gente tiene entre 20, 30 o 40 mil dólares, que solos no alcanzan, pero unificando capitales con gente de confianza se puede ejecutar la inversión y dividir la rentabilidad”, detalló. Esta modalidad, cada vez más frecuente, abre la puerta a pequeños inversores que antes quedaban fuera del mercado.

Cocheras: un activo chico con alta rentabilidad

Dentro de las opciones accesibles, Orlandi destacó especialmente el mercado de cocheras en la Ciudad de Buenos Aires. “La cochera tiene muchas cosas a favor: no se rompe, no se deteriora y si no te pagan, la gente se retira rápido”, explicó.

El crecimiento del parque automotor y la falta de espacio urbano empujan la demanda. “Una cochera te puede dejar entre un 7, 8 o 9% anual, mientras que un departamento rinde entre el 5 y el 6%”, comparó. Además, subrayó que elegir zonas con muchos edificios y pocas cocheras puede potenciar la ganancia futura.

En cuanto a la seguridad jurídica, Orlandi recomendó priorizar siempre la escritura. “El ciclo correcto es reserva, boleto y escritura. Es la forma en la cual te quedás tranquilo”, afirmó, aunque aclaró que muchos gastos deben contemplarse desde el inicio. “Entre comisiones, sellos y escribano, es cerca del 10% del valor, pero te da seguridad”, concluyó.

