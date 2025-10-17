Sebastián Siseles: “La gente se vuelca a las monedas estables porque no puede refugiarse en activos tradicionales”

En diálogo con Canal E, Sebastián Siseles, CEO de Veseo, analizó el auge de las stablecoins en Argentina como respuesta a la inestabilidad política y financiera previa a las elecciones.

Estabilidad digital en tiempos de incertidumbre

En un escenario electoral cargado de tensión e inestabilidad económica, los argentinos buscan formas seguras de proteger su dinero. En este contexto, las stablecoins se han convertido en una alternativa cada vez más popular.

“La gente tiende a dolarizarse y se encuentra con bloqueos o restricciones; entonces se vuelcan a las monedas estables”, explicó Siseles. Se refiere a criptomonedas como USDT y USDC, que están directamente ancladas al valor del dólar estadounidense y “no tienen volatilidad”, lo que las hace atractivas frente a activos como Bitcoin o Ethereum.

“USDC y USDT no sufren variación con respecto al dólar. Son estables, pegadas uno a uno”, afirmó. A través de plataformas como Veseo, el usuario puede cambiar pesos por dólares digitales y utilizarlos de forma cotidiana: “Desde pagar una comida con un QR hasta ahorrar y generar intereses”.

Monedas estables con rendimiento y liquidez

A diferencia del sistema bancario tradicional, las stablecoins también ofrecen la posibilidad de generar rendimiento sin asumir riesgos de mercado, al menos dentro de ciertas plataformas. “Hoy estamos pagando un 10% de interés anual en dólares digitales como acción de marketing”, reveló Siseles, y aclaró que no se trata de una inversión sujeta a colocaciones, sino de una recompensa directa por mantener fondos en la plataforma.

Además de ahorrar, los usuarios pueden usar estos activos en el día a día gracias a la interoperabilidad de los códigos QR: “Cualquier comercio que tenga un QR, ya sea de Mercado Pago o cualquier otro, debe estar habilitado para cualquier plataforma”, remarcó.

Respecto al costo de entrada y salida de estas criptomonedas, Siseles fue claro: “Hay spread, como en cualquier mercado cambiario”, pero aseguró que “no es una diferencia brutal; depende de la oferta, la demanda y el momento”.

Como ejemplo práctico, señaló: “Alguien que compró hace un año USDT, hoy puede utilizar esos dólares digitales para comprar lo que necesite y obtuvo una ganancia enorme”, producto de la devaluación del peso. En este sentido, Siseles prefiere hablar de “utilizar” en lugar de “vender”, ya que el objetivo no es la especulación sino preservar el valor del dinero.

