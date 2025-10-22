Sector agropecuario: “El 68% de los productores piensan que no es hoy un buen momento para invertir”

Con el fin de analizar el último Índice de Confianza del Productor Agropecuario (Ag Barometer Austral) y la caída de la inversión en el campo, el impacto de las tasas de interés y el temor a un regreso del populismo, este medio se comunicó con el director de la Maestría en Administración de Negocios de la Universidad Austral, Carlos Steiger.

“En general, esta caída no es demasiado significativa, teniendo en cuenta que todavía estamos por arriba de 100, que es el punto de indiferencia. Pero, con relación al mes anterior, que es el 2%, que caen todos, porque hay dos subíndices, el presente y el futuro, y ahí sí vemos que el índice presente está por debajo de 100”, señaló Carlos Steiger.

La percepción del campo en cuanto a las inversiones

Luego, manifestó que el índice actual refleja que “el 68% de los productores piensan que no es hoy un buen momento para invertir”. Sin embargo, aclaró que, “cuando uno lo mira con relación al futuro, a los próximos 12 meses, es optimista, fundamentalmente por el sector, incluso sus mismas finanzas”.

Steiger advirtió que la caída en la inversión tiene consecuencias directas. “No invertir tiene efectos negativos en dos puntas. En primer lugar, en el corto plazo, en la demanda agregada, porque la inversión, junto con el consumo, es uno de los componentes claves de la demanda agregada”.

Argentina y la perdida de competitividad a nivel mundial

“En el corto plazo impacta en el nivel de actividad económica, pero fundamentalmente en el mediano y largo plazo, que es la caída en la productividad. Y eso sí, lo estamos notando, porque distintos estudios han mostrado que Argentina ha perdido posiciones en su competitividad mundial”, agregó.

Según el entrevistado, “si bien desde el punto de vista del corto plazo se prevé una muy buena producción agrícola para la campaña 25-26, hay muy buenos precios en la ganadería, hay muy buenas perspectivas internacionales, pero si uno toma un horizonte de 10 años, estamos estancados”.

Pese a la cautela, el ánimo del sector sigue siendo de trabajo y producción. “El productor en general, cuando uno plantea un horizonte de 12 meses, sobre todo en la agricultura, en los cultivos anuales, incluso hay estimaciones que va a haber una inversión de alrededor de 15 mil millones de dólares en semillas, agroquímicos, fertilizantes, etc. Pero todo eso es capital de trabajo, eso se recupera en 6 meses, 8 meses. O sea que, en definitiva, el productor nunca para de producir”.