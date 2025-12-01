Sector ganadero sobre la fiebre aftosa: “La vacuna es el método más eficaz para prevenir un problema"

El coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, Dardo Chiesa, pasó por Canal E y planteó que el país debe mantener la vacunación preventiva como política sanitaria contra la fiebre aftosa, sobre todo en relación a lo costoso que sería para Argentina enfrentar un brote de la enfermedad.

Dardo Chiesa se refirió al panorama sanitario regional: “No hay circulación viral. No sé lo que pasa en Venezuela, pero de Venezuela para abajo no hay circulación viral”. Según desarrolló, esto es producto del trabajo conjunto de los organismos sanitarios y del sector productivo, pero abre un dilema sobre vacunar o dejar de vacunar.

Las posibles medidas de Argentina contra la fiebre aftosa

Asimismo, explicó que, sin virus circulando, el debate se centra en cómo sostener el control. “Hay dos caminos, uno es dejar de vacunar, que es el camino que emprendió Brasil, a mi entender están equivocados, y otro es seguir la vacunación como medida preventiva”, afirmó.

Chiesa argumentó que no existe hoy ningún impedimento comercial global para los países que vacunan: “La OMSA dice que son libres las cosas con vacunación, o son libres las cosas sin vacunación. El libre es libre, no hay circulación viral”. Además, resaltó que la evidencia está en el comercio internacional: “Uruguay está vendiendo lengua, poderle vender lengua a Japón está marcando que en el comercio no hay limitantes”.

Los costos de enfrentar un brote

A su vez, analizó el impacto económico que tendría un brote en un país libre sin vacunación: “A Alemania le costó 1.000 millones de euros. Un efecto en Argentina tendría tres o cuatro veces la cifra”. También remarcó que la comparación es contundente frente al costo actual del plan sanitario: “La vacuna es el método más eficaz para prevenir un problema. Por eso consideramos seguir vacunando”.

En otra instancia, el entrevistado subrayó que Argentina no cuenta con la capacidad financiera para enfrentar un brote severo: “No vemos a un gobierno nacional que tenga que contraponer el sistema de vacunación, pagamos nosotros, por eso nos aseguramos entrar a todos los mercados”.

Luego, destacó las diferencias entre los países del Mercosur. “Uruguay decide seguir vacunando en una estrategia muy parecida a la nuestra”, dijo, y destacó que su estructura exportadora no toleraría el riesgo de perder mercados.