Según un especialista, “tuvimos un mes que estaría cerrando en rojo para las bolsas norteamericanas”

El analista de mercados, Ezequiel Vega, en diálogo con Canal E, ofreció un panorama completo sobre el comportamiento de las bolsas globales, los factores que explican la volatilidad y las expectativas para diciembre.

Ezequiel Vega explicó que, “tuvimos un mes que estaría cerrando en rojo para las bolsas norteamericanas”. Según sostuvo, dos factores clave explican la caída del Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones.

La disputa política entre Trump y Powell

El primero es la disputa política sobre la política monetaria: “Hay una presión muy fuerte entre Donald Trump y Jerome Powell. Trump quiere que la tasa de interés baje para que se reactive rápidamente la economía norteamericana”.

Sin embargo, Vega señaló que la incertidumbre se está disipando: “Básicamente habría un recorte de la tasa de interés norteamericana, lo cual nos deja un buen panorama para todo lo que es diciembre”.

El crecimiento del mercado y la cobertura de los inversores

El segundo factor es el temor a una burbuja en las tecnológicas. En este contexto, recordó que, “creció muchísimo el mercado desde abril hasta ahora. Empresas como Tesla, como Oracle, Nvidia”, lo cual genera preocupación en inversores que temen una situación similar a la crisis de las punto.com en el 2000.

Aún así, el entrevistado remarcó que, “las empresas presentan balances sólidos”, aunque reconoció que ya se observan movimientos defensivos: “Estamos viendo algunas ventas de posiciones de grandes fondos de inversión en acciones tecnológicas, ven que ya las ganancias están muy sobrevaloradas”.

Por eso, dijo que muchos inversores migran hacia acciones defensivas: “Acciones como Coca-Cola y Walmart, que los inversores lo eligen como una manera de protegerse contra la inflación norteamericana”.