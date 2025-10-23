Trump y Xi Jinping se reunirán el 30 de octubre en Corea del Sur durante la cumbre APEC 2025.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt indicó que la reunión se concretará al cierre de la gira asiática de Trump. “El jueves por la mañana, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping antes de su regreso a Washington”, precisó Leavitt. Esta será la primera reunión personal entre ambos líderes desde el retorno de Trump al poder.

Una gira clave por Asia

El viaje marca el primer desplazamiento de Trump a Asia desde que retomó la Casa Blanca. En esta ocasión, busca reforzar acuerdos comerciales y avanzar en temas de seguridad regional.

Trump calificó su recorrido como un “gran viaje estratégico”, con paradas en Malasia, Japón y Corea del Sur. “Espero cerrar un buen acuerdo con China y poner fin a la guerra comercial”, declaró el presidente.

Reuniones en Malasia y Japón

La agenda comenzará en Malasia, durante la cumbre de la ASEAN, del 26 al 28 de octubre. Allí, Trump planea firmar un nuevo convenio comercial y respaldar un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya.

También podría reunirse con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, para recomponer relaciones diplomáticas.

Luego viajará a Tokio, donde se encontrará con la primera ministra Sanae Takaichi. Estados Unidos presiona a Japón para reducir importaciones de energía rusa y aumentar su gasto en defensa.

El encuentro más esperado: Trump y Xi en Seúl

El punto culminante será la cumbre APEC 2025 en Seúl. Allí, Trump y Xi discutirán comercio, seguridad y la guerra en Ucrania. Aunque Trump alternó entre amenazas de cancelar la cita y esperanzas de acuerdo, mantiene optimismo. “Confío en que Xi use su influencia sobre Putin para ayudar a terminar la guerra”, expresó.

La reunión entre las dos mayores potencias del mundo concentrará la atención internacional, marcando un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y China.

