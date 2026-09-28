A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 28 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este lunes 28 de septiembre a un valor en el mercado de $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 28 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 28 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.495,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

Melconian advierte sobre el precio del dólar: "El Gobierno va a tener que elegir"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 28 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.549,60 para la compra y $1.551,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 28 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 28 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 28 de septiembre a $1.617,20 para la compra y $1.618 para la venta.

Milei negó que haya una recesión y cuestionó los indicadores: “Están arrojando cualquier cosa”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 28 de septiembre a $2.008,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 28 de septiembre en $1.613,32 para la compra y $1.616,12 para la venta.

Nueva Córdoba es la contracara del centro: 91 locales vacíos sobre casi 2000 relevados

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 611 puntos básicos este lunes 28 de septiembre.