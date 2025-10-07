Científicos brasileños crearon un biosensor portátil y de bajo costo que detectan trastornos psiquiátricos

Un grupo de científicos de la Universidad Estatal de San Pablo (USP), en conjunto con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), desarrollaron un biosensor portátil y de bajo costo capaz de detectar en la saliva humana una proteína asociada a trastornos psiquiátricos, como la depresión, esquizofrenia y bipolaridad.

De acuerdo a la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP), el dispositivo desarrollado tiene el potencial para la detección temprana de este tipo de enfermedades. Esto es considerado un paso esencial para el tratamiento y el monitoreo clínico de pacientes.

El biosensor consiste en una tira flexible con electrodos, que conectada a un analizador portátil mide en menos de tres minutos la concentración de "Brain-Derived Neurotrophic Factor" (BDNF), proteína que desempeña un papel clave en el crecimiento y mantenimiento de las neuronas, además de ser fundamental para funciones cerebrales como el aprendizaje y la memoria.

Se estima que cada biosensor costará 2,19 dólares y la próxima etapa será la solicitud de patente del invento. Paulo Raymundo Pereira, autor principal del estudio, sostuvo que el sensor creado por la institución educativa es el que "mostró mejor desempeño".

"El nuestro detectó una amplia gama de concentraciones, lo que es muy positivo desde el punto de vista clínico", explicó el investigador brasileño. "Cuando el nivel de la proteína es muy bajo, puede servir de alerta para trastornos psiquiátricos, mientras que el aumento de BDNF permite monitorear la evolución del paciente durante el tratamiento", completó.

Según la investigación, publicada en la revista científica "ACS Polymers Au", el dispositivo logró medir de manera confiable concentraciones bajas en extremo de BDNF en muestras de saliva, lo que demostró alta sensibilidad y precisión.

Los resultados del estudio clínico pueden observarse desde el teléfono móvil con conexión inalámbrica. Sin embargo, par acceder a la medición del BDNF es necesario asistir a laboratorios especializados y de mayores volúmenes de muestras.

