La ONU alertó que el mundo se encamina a un calentamiento de 2,6 °C en este siglo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este miércoles que las emisiones que calientan el planeta son insuficientes y encaminaron a la Tierra a un calentamiento global por encima de 2,6°C en este siglo. Estas estimaciones superan con creces el objetivo del Acuerdo de París, el tratado mundial en que se pactó mantener el calentamiento por debajo de 2 °C e intentar no superar los 1,5 °C.

El informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la brecha de emisiones pone en manifiesto una división entre la retórica y la acción para hacer frente a la crisis climática.

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Según el informe, cualquier posibilidad de mantener el límite en 1,5 °C se "perdió". "El mundo ya no puede evitar sobrepasar el límite de 1,5 grados, y las consecuencias ya son devastadoras", afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado.

"Inundaciones mortales, olas de calor brutales, incendios forestales devastadores, vidas perdidas, economías paralizadas, desigualdades cada vez más profundas, y quienes menos responsabilidad tienen son los que sufren primero y con mayor intensidad", alertó.

Las emisiones provenientes de la quema de carbón, petróleo y gas aumentaron ligeramente en 2025 en comparación con el año anterior. Si las políticas actuales se mantienen, el calentamiento alcanzará los 2,8 °C, según el informe.

Cada fracción adicional de grado por encima de 1,5 °C aumenta los fenómenos meteorológicos extremos

Los científicos advierten que cada fracción adicional de grado por encima de 1,5 °C aumenta los fenómenos meteorológicos extremos y la probabilidad de cambios irreversibles en el planeta. El mundo se calentó aproximadamente 1,4 °C por encima de la era preindustrial y se espera que supere el umbral de 1,5 °C en cuestión de años.

La última perspectiva del PNUMA es peor que la del año pasado debido a que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, y por las revisiones al alza de las emisiones históricas. La secretaria ejecutiva del programa, Inger Andersen, señaló ante los periodistas que ningún país esta a salvo del cambio climático y que los impactos se sienten "en todas las naciones del planeta".

Los países que más emiten en el mundo

Entre los seis principales emisores del mundo, los datos preliminares para 2025 mostraron aumentos en Estados Unidos, Indonesia, China, y disminuciones en India, Rusia y la Unión Europea.

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El mayor aumento se registró en Estados Unidos, seguido de Turquía que, curiosamente, será sede de la cumbre climática de las Naciones Unidas en Antayla del 9 al 20 de noviembre.

Este informe "es una nueva señal de alarma, pero los gobiernos siguen pulsando el botón de posponer", declaró a la AFP Jasper Inventor, director adjunto de programas de Greenpeace Internacional. Por su parte, Mohamed Adow, director del Power Shift Africa, señaló: "Este es un fracaso histórico del liderazgo político. La ciencia ha sido clara durante décadas, pero los gobiernos han optado por la demora en lugar de la acción.

Para Anne Olhoff, los países deberán "ampliar los avances ya logrados". Pese a que la capacidad mundial de energía renovables creció más de lo previsto y el despliegue de la energía solar se multiplicó, persisten los obstáculos, en particular sobre los combustibles fósiles.

BGD/ML