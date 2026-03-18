SETI podría haber ignorado señales alienígenas durante décadas sin darse cuenta

Durante más de 60 años, el Instituto SETI lidera la búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra a través del análisis de señales de radio provenientes del espacio. La estrategia ha estado basada en un principio científico sólido: una civilización avanzada probablemente emitiría señales de radio muy precisas, conocidas como señales de banda ultraestrecha, que no suelen producirse de manera natural. Por eso, los radiotelescopios han estado programados para detectar ese tipo específico de emisiones.

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Sin embargo, pese a analizar millones de frecuencias y observar distintos puntos del universo, los resultados han sido negativos. Este escenario dio lugar a una de las preguntas más inquietantes de la ciencia: ¿por qué no encontramos evidencia de otras civilizaciones?

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El clima espacial podría impedir detectar vida extraterrestre

Un estudio publicado en The Astrophysical Journal plantea una hipótesis clave: las señales extraterrestres podrían estar siendo alteradas antes de llegar a la Tierra.

El fenómeno responsable sería el llamado clima espacial, es decir, el entorno turbulento de plasma generado por las estrellas. Así como el Sol produce viento solar y eyecciones de masa coronal, otras estrellas también emiten partículas cargadas que pueden afectar la propagación de las ondas de radio.

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En ese proceso, una señal que originalmente era nítida y concentrada en una sola frecuencia puede dispersarse en múltiples frecuencias. Este “ensanchamiento” hace que la señal pierda intensidad y claridad, volviéndose prácticamente indetectable para los sistemas actuales.

El astrónomo Vishal Gajjar, autor principal del estudio, advirtió que incluso señales reales podrían estar pasando desapercibidas por debajo de los umbrales de detección.

Cómo las sondas espaciales demostraron la distorsión de señales

Para comprobar esta hipótesis, los investigadores analizaron datos de antiguas misiones espaciales humanas como Pioneer 6, Helios y Mariner IV.

Estas sondas enviaron señales de radio que, al atravesar el entorno del Sol, ya mostraban efectos de distorsión. En particular, se detectó que durante tormentas solares el fenómeno se intensificaba.

Los datos también revelaron que cuanto más cerca se encuentra una señal de su estrella de origen, mayor es la alteración. A medida que se aleja, el efecto disminuye, pero no desaparece por completo.

Por qué las enanas rojas dificultan encontrar señales alienígenas

El estudio señala que este problema sería aún más grave en sistemas dominados por enanas rojas, que representan cerca del 75% de las estrellas de la Vía Láctea.

Estas estrellas son más pequeñas pero mucho más activas que el Sol, lo que genera entornos extremadamente turbulentos. En esos contextos, la distorsión de las señales puede ser mucho mayor.

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Incluso, en casos donde ocurre una eyección de masa coronal, el ensanchamiento de la señal podría multiplicarse por más de mil, volviendo prácticamente imposible su detección con los métodos actuales.

Qué cambios propone el estudio para detectar vida extraterrestre

A partir de estos hallazgos, los científicos plantean que la búsqueda de inteligencia extraterrestre necesita adaptarse.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

- Ampliar los criterios de detección para incluir señales más anchas o difusas.

- Priorizar frecuencias más altas, menos afectadas por el clima espacial.

- Rediseñar algoritmos para evitar descartar señales potencialmente artificiales.

La investigadora Grayce C. Brown subrayó que el desafío es empezar a buscar no solo lo que se espera encontrar, sino lo que realmente podría estar llegando a la Tierra.

La paradoja de Fermi y una nueva explicación posible

Este estudio no resuelve la paradoja de Fermi, que plantea la aparente ausencia de civilizaciones en un universo vasto. Pero sí introduce una nueva variable: la posibilidad de que las señales existan, pero no sean reconocidas.

En ese sentido, el “silencio del universo” podría ser solo una ilusión tecnológica. La humanidad, más que sola, podría estar limitada por su propia forma de escuchar.

El desafío, entonces, ya no es únicamente seguir mirando al cielo, sino aprender a interpretar señales que quizás, desde hace tiempo, ya están llegando.