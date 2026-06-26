Un enorme asteroide de aproximadamente un kilómetro y medio de diámetro pasará este sábado 27 muy cerca de la Tierra, en un evento astronómico poco frecuente, que concentra la atención de agencias espaciales y observatorios de todo el mundo. El objeto, denominado 1997 NC1, realizará su máximo acercamiento durante el sábado y será visible con binoculares potentes o telescopios pequeños, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

En su punto más cercano, previsto para las 8.14 hora de Argentina, el asteroide pasará a unos 2.560.000 kilómetros de la Tierra. En términos astronómicos se trata de una distancia corta, aunque supera en más de seis veces la separación promedio entre nuestro planeta y la Luna, lo que descarta cualquier escenario de riesgo.

La roca espacial tiene un tamaño comparable al doble del Burj Khalifa y se desplazará a una velocidad cercana a los 9 kilómetros por segundo. Durante su paso, los observadores podrán ver cómo la luz del Sol rebota en su superficie mientras atraviesa el espacio cercano a la órbita terrestre.

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Los astrónomos aseguran que no existe ninguna posibilidad de colisión peligrosa. El objeto es seguido de manera constante desde su descubrimiento en 1997 y su trayectoria está perfectamente calculada, lo que permite anticipar el evento con precisión y tranquilidad.

Qué se sabe del asteroide 1997 NC1 y por qué no implica ningún peligro

Los estudios actuales indican que el asteroide tiene un diámetro estimado de 1.650 metros, calculado a partir de la luz reflejada por su superficie. Desde la Agencia Espacial Europea señalan que el cuerpo podría ser algo más pequeño y más reflectante de lo que se estima en este momento, aunque eso no modifica su condición de objeto seguro.

Aun así, su tamaño lo convierte en un asteroide relevante para la investigación científica. Los especialistas explican que un objeto de estas dimensiones, en caso de impacto, sería considerado un “asesino de ciudades”, con potencial para provocar daños catastróficos. Sin embargo, ese escenario fue completamente descartado.

El asteroide tiene un diámetro estimado de 1.650 metros.

El asteroide 1997 NC1 es aproximadamente 60 veces más grande que el meteorito de Cheliábinsk, que explotó en la atmósfera sobre Rusia en 2013 y dejó 1.491 personas heridas. La comparación sirve para dimensionar la importancia de monitorear estos cuerpos aun cuando no representen una amenaza inmediata.

Guy Wells, fundador de los Observatorios de la Sucursal de Northolt, Reino Unido, afirmó: “Si bien se trata de un asteroide cercano a la Tierra de tamaño considerable, no hay absolutamente ningún motivo de preocupación”. En esa línea, destacó que el evento permite aprender más sobre los asteroides que se desplazan por el sistema solar y observar un objeto extraterrestre real.

Desde la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, Juan Luis Cano señaló: "Un objeto de este tamaño se acerca tanto a la Tierra solo cada pocos años". Para los científicos, estos encuentros permiten mejorar los modelos de predicción y reforzar los sistemas de vigilancia planetaria.

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Cómo observar el paso del asteroide y qué factores pueden dificultarlo

El acercamiento del asteroide 1997 NC1 se percibirá de manera distinta según la ubicación geográfica. De acuerdo con la Agencia Espacial Europea, en el hemisferio norte podrá observarse mientras se aproxima y realiza su paso cercano a la Tierra, mientras que en el hemisferio sur será visible una vez que haya cruzado la órbita terrestre sin registrar ningún tipo de impacto.

La observación no estará restringida a astrónomos profesionales. Cualquier persona que cuente con binoculares de buena calidad podrá intentar seguir su trayectoria, aunque los especialistas advierten que se trata de un objeto tenue en el cielo y difícil de identificar a simple vista sin apoyo técnico.

Las mejores oportunidades para intentar verlo se concentrarán en las noches del 26, 27 y 28 de junio, cuando el asteroide alcanzará condiciones más favorables para su seguimiento por parte de aficionados y observadores con equipamiento adecuado.

El asteroide 1997 NC1 no implica ningún riesgo de colisión según los astrónomos.

Las condiciones no serán ideales en todos los casos. El pronóstico anticipa nubosidad densa en varias regiones y la Luna se encontrará en fase gibosa creciente, con cerca del 94% de iluminación, lo que añadirá brillo al cielo y dificultará la detección del tenue resplandor del asteroide.

Mientras el público intenta observar el fenómeno, los científicos continuarán con estudios detallados. La NASA planea utilizar el radiotelescopio Deep Space Station 26, con una antena de 34 metros, para escanear la superficie del asteroide y construir un modelo tridimensional.

Ese análisis permitirá determinar si 1997 NC1 es un conjunto de escombros sueltos que se desintegrarían en la atmósfera o una roca sólida más compacta. Esta información resulta clave para comprender el comportamiento de los asteroides cercanos a la Tierra.

Para quienes no cuenten con equipamiento o tengan el cielo cubierto, el evento también podrá seguirse a distancia. El Proyecto Telescopio Virtual transmitirá en directo sus observaciones del encuentro cercano desde telescopios profesionales, con dos emisiones previstas durante los momentos de mayor brillo del asteroide.

RV CP