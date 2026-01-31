Un fármaco experimental mostró resultados alentadores contra la sepsis, una de las principales causas de muerte hospitalaria

Investigadores de la Griffith University, en colaboración con la Australian National University, informaron avances prometedores en el desarrollo de un tratamiento experimental contra la sepsis, tras los resultados positivos de un ensayo clínico de fase II realizado en China sobre 180 pacientes. El estudio evaluó la eficacia del fármaco STC3141, una terapia intravenosa diseñada para intervenir directamente en los procesos biológicos que agravan esta condición crítica.

La sepsis es una de las principales causas de mortalidad en unidades de cuidados intensivos a nivel global. Se produce cuando el sistema inmunológico responde de manera descontrolada a una infección, generando inflamación sistémica, daño en órganos vitales y, en los casos más graves, shock séptico y muerte.

A diferencia de los tratamientos disponibles, que se enfocan principalmente en controlar la infección y sostener las funciones vitales del paciente, el fármaco STC3141 apunta a bloquear una cascada de moléculas inflamatorias que se activa durante la sepsis y acelera el deterioro del organismo.

Según explicaron los investigadores, el compuesto se basa en química de carbohidratos y fue diseñado para reducir la inflamación sistémica y limitar el daño orgánico, con el objetivo de mejorar la evolución clínica del paciente y aumentar las posibilidades de recuperación.

Durante el ensayo, el medicamento fue administrado por vía intravenosa, un procedimiento estándar en contextos hospitalarios de alta complejidad.

Resultados del ensayo de fase II

El estudio fue llevado adelante por Grand Pharmaceutical Group Limited y cumplió con los objetivos primarios establecidos por los investigadores. De acuerdo con los datos preliminares, los pacientes que recibieron STC3141 mostraron mejoras clínicas medibles en comparación con los tratamientos convencionales.

Si bien los especialistas remarcaron que los resultados deben ser confirmados en estudios más amplios, el ensayo representa uno de los avances más concretos de los últimos años en la búsqueda de una terapia dirigida específicamente contra los mecanismos de la sepsis.

Tras los resultados positivos de esta fase, los desarrolladores del fármaco anticiparon que avanzarán hacia un ensayo clínico de fase III, que permitirá evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento en una población mayor y en distintos contextos hospitalarios.

