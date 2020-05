"Un test rápido que da positivo no es pasaporte de inmunidad"

por Florencia Ballarino

Una larga fila de voluntarios espera –respetando la distancia de seguridad y con barbijo casero– para realizarse una prueba de anticuerpos contra el coronavirus. Es jueves por la mañana en la Estación Once y el Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante la tercera jornada de su estudio epidemiológico. Sin estar enfermos, la mayoría de voluntarios buscaba saber si se contagiaron del virus en el pasado y desarrollaron algún tipo de inmunidad. “Vine para saber si tuve o no el virus y si estoy protegida. Quiero volver a ver a mi nietita Sofía, que el 23 de mayo cumple un año y desde que está la cuarentena no volví a verla”, asegura Yolanda, una de las jubiladas que aguardan su turno para poder hacerse el test rápido.

Mientras que varios países planean cómo levantar sus cuarentenas, gobiernos como los de Reino Unido, Alemania y Chile han hablado de la posibilidad de “pasaportes de inmunidad” que permitirían a quienes hayan desarrollado una protección contra el virus volver al trabajo antes que los demás. Sin embargo, hay dudas sobre la exactitud y fiabilidad de las pruebas serológicas. Esto se debe a la posibilidad de falsos negativos/positivos y la incertidumbre sobre cómo funciona la inmunidad frente al SARS-CoV-2. “Actualmente no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado de Covid-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección”, advirtió la Organización Mundial de la Salud en un comunicado.

Resultado. ¿Como se activa la respuesta inmune? “Si un paciente se contagia de coronavirus, empieza inmediatamente a aumentar el virus a nivel del epitelio respiratorio. Más o menos entre el día cinco y siete se empiezan a generar los primeros anticuerpos de la fase temprana de la enfermedad que se llaman Inmunoglobulinas M (IgM). Son anticuerpos rápidos, de bajo título, no son tan eficientes y marcan una fase temprana de la enfermedad. Después, más o menos al día quince, empiezan a generarse los anticuerpos de tipo IgG. Esta inmunoglobulina servirá en forma teórica para poder neutralizar el virus”, le explicó a PERFIL el investigador Gabriel Rabinovich, director del Laboratorio de Inmunopatología del Ibyme-Conicet. “Estos anticuerpos IgG cuando el paciente se recupera pueden bajar su título, porque ya no se los necesita o pueden predominar en el tiempo y generar inmunidad. Pero son todas posibilidades, todavía la enfermedad no la conocemos tanto”, agregó.

“Lo que está en cuestionamiento es que esos anticuerpos que marcan, por ejemplo, los llamados tests rápidos que se han hecho con fines epidemiológicos, no son en absoluto un pasaporte de inmunidad porque no sabemos si esos anticuerpos son capaces de neutralizar el virus. Hay ensayos específicos que se tiene que hacer en áreas específicas de seguridad, con una tecnología especial que se llama neutralización de anticuerpos”, sostuvo el especialista en inmunología.

“Tampoco podemos saber si a esos pacientes les van a caer la cantidad de anticuerpos a la semana, al mes o al año. Por ejemplo, con el sarampión te inmunizás de por vida, en el SARS se han encontrado en algunos pacientes anticuerpos a los dos años y otros a los quince. Pero en el SARS-CoV-2 todavía es muy temprano como para poder hablar de pasaportes de inmunidad y especialmente para liberar la cuarentena en función de eso”, sostuvo Rabinovich.

Según la OMS, no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar la precisión de un “pasaporte de inmunidad”. Las personas que asumen que son inmunes a una segunda infección porque han recibido un resultado positivo pueden ignorar los consejos de salud pública. Por lo tanto, el uso de dichos certificados puede aumentar los riesgos de transmisión continua”.

La OMS apoya los estudios epidemiológicos como los que realiza Argentina. Pero aclara: “Estos estudios proporcionarán datos sobre el porcentaje de personas con anticuerpos Covid-19 detectables, pero la mayoría no están diseñados para determinar si esas personas son inmunes a infecciones secundarias”.

Pruebas serológicas a 1.270 voluntarios

Con un total de 1.270 testeos rápidos realizados y 8 positivos, concluyó el último jueves la primera fase del estudio epidemiológico que se encuentra llevando a cabo el Ministerio de Salud de la Nación para determinar la circulación del virus SARS-CoV-2 en la población.

Puntualmente, durante el último operativo en la Estación de Once, se testearon 424 personas y se hallaron siete positivos, de los cuales cinco tienen antecedente de viaje y dos se desconoce el nexo epidemiológico. Es importante aclarar que no se trata de un estudio diagnóstico. El resultado positivo en estos tipos de tests significa que en algún momento la persona tuvo contacto con el nuevo coronavirus y su sistema inmune respondió generando anticuerpos. Las autoridades sanitarias recordaron que los testeos rápidos se repetirán en los mismos sitios centinela –Constitución, Retiro y Once– cada 14-21 días, según las fases de salida del aislamiento para ir midiendo la evolución de la circulación del nuevo coronavirus. También se comenzará a relizar en las 24 jurisdicciones del país, según el protocolo elaborado por el Ministerio.