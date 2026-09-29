Hoteles, restaurantes y librerías no pagarán ABL en el primer semestre de 2027 en CABA

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri anunció este martes una exención impositiva para el año que viene, durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo en La Rural. La medida repite el alivio otorgado al sector gastronómico y hotelero, e incorpora por primera vez a los comercios del rubro librero.

En el marco de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de América Latina en el predio de La Rural, Macri anunció que los establecimientos hoteleros, gastronómicos y las librerías quedarán eximidos del pago del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) durante los primeros seis meses del año 2027.

Durante su discurso ante más de 1.100 representantes de cámaras empresarias, agencias de viajes y autoridades del sector, Macri destacó la relevancia del turismo y la cultura para la economía de la capital. "Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien. Esta baja de impuestos, como el Presupuesto 2027, es una declaración de principios: menos carga para quien invierte y menos carga para quien genera empleo", afirmó el mandatario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Avanza el Trambus: la avenida Rivadavia sumó carriles exclusivos para colectivos desde este martes 29

"Entre enero y julio de este año llegaron 1,6 millones de turistas internacionales. Un 19% más que en 2025. Tenemos la vocación de consolidarnos como un hub de turismo nacional e internacional", continuó el jefe de Gobierno.

“Estamos bajando impuestos para sectores estratégicos porque revisamos el gasto de manera permanente: dimos de baja 9.000 cargos administrativos, 359 gerencias y suspendimos contratos con 40 comedores fantasmas que le costaban a la Ciudad más de $16 mil millones al año. Iban a las manos equivocadas y no a las de quienes generan empleo y trabajan todos los días”, afirmó Macri.

Vuelve Open House Buenos Aires: la ciudad abre sus tesoros arquitectónicos

Experiencias, gastronomía y conectividad: la Feria Internacional de Turismo cumpre 30 años

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) este año celebra su 30 aniversario. En esta edición de la FIT en La Rural, visitantes y profesionales pueden acceder a shows y espectáculos en vivo, degustaciones y cocina en vivo, rondas de negocios, charlas y capacitaciones, venta directa y promociones, además de muestras interactivas y tecnología.

Quienes visiten la FIT también podrán disfrutar de una agenda que incluye una muestra de fileteado porteño con la artista Aixa Macarena Villalba, que realizará una intervención en vivo, y un espacio para conocer la historia del Barrio Chino, uno de los lugares más tradicionales y vibrantes de la Ciudad. A su vez, el Kilómetro del Alfajor Argentino y Bacará Alfajor compartirán sus experiencias y realizarán sorteos de alfajores entre los participantes. El DJ Festa Bros se presentará en vivo para musicalizar el cierre de las jornadas.