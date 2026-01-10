En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV "bajo" para este sábado 10 de enero, debido a la presencia de nubosidad y probables chubascos que reducirán el impacto directo del sol.

Sumado a eso, en el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el panorama será crítico, con índices "extremos" (nivel 11) en el norte y Cuyo, mientras que en la Patagonia norte se alcanzarán niveles muy altos.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice solar ultravioleta (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación UV en la superficie terrestre y se expresa como un valor superior a cero. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuanto más alto es el valor, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares, y menor es el tiempo que tarda en producirse el daño.

Este indicador fue diseñado para concienciar a la población sobre la necesidad de adoptar medidas de protección. Los niveles se agrupan en categorías: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más). Conocerlo es vital, ya que permite prever el riesgo y evitar complicaciones de salud a largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cánceres de piel no melanocíticos y melanomas malignos. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los rayos UV pueden causar daños inmediatos como quemaduras solares dolorosas y efectos crónicos como el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de cataratas en los ojos.

Además, la radiación excesiva puede debilitar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse de ciertas enfermedades. Es importante recordar que el daño es acumulativo; las quemaduras solares sufridas durante la infancia y la adolescencia aumentan significativamente el riesgo de padecer patologías graves en la edad adulta.

Para proteger la salud, la OMS recomienda limitar el tiempo que se pasa bajo el sol directo, especialmente entre las 10 y las 16 horas. Se aconseja buscar la sombra y utilizar prendas de vestir protectoras, como sombreros de ala ancha y camisas de manga larga, además de anteojos con filtro UV certificado para resguardar la visión.

Asimismo, es fundamental el uso de cremas con filtro solar de amplio espectro (que protejan contra rayos UVA y UVB) con un factor de protección (FPS) mínimo de 30. Este debe aplicarse generosamente sobre la piel limpia cada dos horas, o con mayor frecuencia si se realiza actividad física, incluso en días nublados donde la radiación aún puede ser alta.