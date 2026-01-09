La Función Que Sale Mal: la comedia de enredos más divertida del verano

Por algo vienen representándose desde hace meses con el favor del público. Desde que desembarcó esta comedia de enredos en la calle Corrientes, el boca en boca llenó la sala del Multiteatro (Av. Corrientes 1286, CABA) y desde esta semana lo vuelve a hacer. Es que La Función Que Sale Mal no sólo logra entretener sino que sorprende al espectador, que debería verla más de una vez porque tiene tantas subcapas y situaciones que no se alcanza a descubrir en una sola función.

El punto de partida del texto de los británicos Henry Shields, Jonathan Sayer y Henry Lewis, el director Manuel González Gil le imprimió un ritmo vertiginoso que mantiene la atención del espectador y arranca carcajadas con cada nueva situación. Para eso se vale de un grupo insuperable de intérpretes que se prestan a corporizar un gag tras otro con simpatía, en una sucesión de peripecias inesperadas.

El punto de partida es una obra policial escrita por la directora de la biblioteca barrial donde se representa (y que sabiamente eligen identificarla entre el público), interpretada por un grupo de teatro vocacional. Así está el director que tiene mayor experiencia, el actor visitante y también el que tiene buenas intenciones pero que genera risa simplemente con su mala performance. Pero también se ve la trastienda de la mano de dos asistentes jóvenes que desnudan el esfuerzo de montar una escenografía de dos plantas basándose en las buenas intenciones.

Luego todo va escalando hacia una complicación mayor cuando las buenas intenciones se traducen en errores y descuidos que arrancan una carcajada detrás de otra en el público. En verdad es muy disfrutable, y es inevitable reírse y responder con alegría y ganas a las consignas que llegan desde el escenario. Así de buena está la propuesta, que sigue representándose durante todo el verano de miércoles a domingo.

Un elenco maravilloso

Es remarcable el profesionalismo con que cada actor logra hacer como que no sabe actuar. Valga la redundancia. Incluso los que se supone que saben. Aquí la maestría del experimentado director, más la cantidad de funciones acumuladas desde el 4 de junio de 2025, hacen que todo salga como un mecanismo de relojería aunque en apariencia sea sólo torpeza, descuido o desconocimiento.

Y eso involucra también los aspectos técnicos, desde el asistente que maneja las luces y el sonido, encarnado por Federico Ottone, a una escenografía soberbia y cambiante, que se va desmoronando en el momento exacto, diseñada por Lula Rojo y realizada pro Helio Barattero. También el vestuario de Romina Giangreco es fundamental, no sólo para situar a cada personaje, sino para adornarlo, como en el caso del mayordomo que se olvida la letra y la tiene escrita en la ropa, o para desarmarlo en el momento oportuno.

En cuanto a los actores, el encanto de Diego Reinhold como el director se ve desbordado por las situaciones que van escalando hacia el desastre: está muy logrado y se gana la simpatía del espectador con cada nuevo traspié. A su lado Dan Breitman aporta simetría y un abanico de sensaciones encontradas entre el actor amateur y el personaje que éste interpreta. Sin dudas son una dupla fuerte en esta puesta.

En contrapartida, Perkins, el mayordomo encarnado por Fredy Villarreal, tiene los matices del actor olvidadizo pero experimentado que empieza a sentir que la casa se le viene encima y lo demuestra hasta con los cambios de voz. Un hallazgo para esta producción.Y llama mucho la atención verlo a Héctor Díaz como el peor actor del mundo, declamando y aflautando la voz, y por supuesto cometiendo errores como los demás. Insuperable con su traje celeste de dandy.

Maida Andrenacci, la primera que vemos en escena, se luce con su interpretación que va escalando de la asistente inexperta al reemplazo de la actriz principal, al punto que termina peleándole el protagónico, en una participación valiosa y necesaria dentro de este engranaje. La dama del elenco, Victoria Almeida, logra cautivar como la sexy del grupo pero su mejor aporte es cuando la situación obliga a sus compañeros a movilizarla. Increíble.

Para el final quedaron el mencionado Ottone, impecable como el asistente joven y hombre orquesta, y Gonzalo Suárez, con un personaje que recién puede hablar en el final, pero cuyo histrionismo sin palabras conquista al espectador.

El desgaste físico que tienen todos en escena es encomiable, desde el pequeño detalle al grande. Por eso se llevan todos los aplausos en el final. Es una propuesta ideal para el verano pues le brinda al espectador del interior del país que visita la Capital (y al porteño, claro) la oportunidad de reírse de comienzo a fin, de entretenerse, divertirse, encontrarse con grandes interpretaciones y agradecer por haber pasado un momento grato. Todos salen del teatro con una sonrisa. Encontrá acá más info sobre las entradas.