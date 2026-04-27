Esta jornada de lunes 27 de abril se presenta con condiciones estables. Durante la mañana, el cielo lució despejado, registrándose una temperatura actual de 13°C. El ambiente se mantiene fresco en toda la región, con vientos que soplan desde el sudoeste a 16 mph. Según el pronóstico actualizado, la tendencia marcará una tarde agradable antes del descenso térmico nocturno.
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Para lo que resta de la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado. La temperatura alcanzará una máxima de 16°C, manteniendo un ambiente fresco pero con condiciones óptimas para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitaciones durante el día se mantendrá nula, ofreciendo estabilidad meteorológica para el regreso a casa de los trabajadores y estudiantes.
Hacia la noche, el panorama cambiará levemente con la llegada de mayor nubosidad al área metropolitana. El termómetro iniciará un descenso hacia los 9°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones será baja, alcanzando solo un 10%. Los vientos del sudoeste, que predominaron durante la jornada, persistirán, lo que acentuará la sensación de frío al cierre del día.
Alertas vigentes y tiempo en el interior del país
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un monitoreo constante sobre diversos sectores del territorio nacional debido a la dinámica atmosférica de la jornada. Se recomienda a los habitantes de las zonas bajo advertencia consultar los Avisos a Corto Plazo (ACP) vigentes, ya que la combinación de vientos intensos y variaciones en la humedad puede alterar las condiciones de visibilidad en rutas y caminos.
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En cuanto a otras regiones, la inestabilidad persiste en sectores cordilleranos y costeros del sur provincial, donde los fenómenos meteorológicos presentan mayor capacidad de daño. Es fundamental seguir las recomendaciones oficiales de seguridad ante posibles ráfagas fuertes que impacten sobre estructuras, árboles o cartelería, evitando siempre las zonas de riesgo durante los picos de intensidad del viento.
Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?
Para la jornada de mañana, se prevé una continuidad de las condiciones actuales, con un ambiente frío predominante y nubosidad variable. Aunque el pronóstico inicial sugiere un leve repunte térmico, la inestabilidad se alejará paulatinamente de la zona del AMBA. Se recomienda mantener el abrigo a mano, dado que las mañanas seguirán marcando temperaturas propias de la temporada otoñal.
LV/ff