El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes 11 de agosto una jornada típicamente invernal en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con presencia de aire frío proveniente del sector este. Las condiciones generales se mantendrán estables, descartándose lluvias para el transcurso de todo el día.

Durante las primeras horas de la mañana, los termómetros en CABA marcarán una mínima de 7°C, con valores sensiblemente más bajos en la franja periurbana. La humedad relativa rondará el 75%, mientras que el viento soplará con intensidad moderada desde el sector este a velocidades de entre 12 y 24 km/h.

Clima martes 11 de agosto

Hacia la tarde, el mercurio alcanzará una máxima de 12°C, favorecido por momentos de insolación intermitente bajo un cielo parcialmente nublado. No obstante, la persistencia del viento del este —que registrará ráfagas de hasta 40 km/h— mantendrá la sensación térmica por debajo de los valores nominales, sobre todo en las zonas costeras del Río de la Plata.

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En los municipios del primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires (GBA), como La Matanza, Lomas de Zamora y San Isidro, las marcas mínimas oscilarán entre los 4°C y 6°C, mientras que hacia la franja oeste y sur del conurbano se reportarán bancos de niebla matinales que reducirán la visibilidad.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa una alerta amarilla por nevadas para la región cordillerana del sudoeste de la Provincia de Neuquén, el oeste de la Provincia de Mendoza y el noroeste de la Provincia de Río Negro. Se anticipan acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros, junto a un incremento sostenido en la intensidad del viento.

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Paralelamente, rigen advertencias de nivel amarillo por vientos fuertes en la zona cordillerana de la Provincia de San Juan y el oeste de Mendoza, donde no se descarta la presencia de fenómeno Zonda en cotas medias. En el extremo sur del país, las provincias de Chubut y Santa Cruz permanecen bajo alerta por temperaturas extremas frías, registrándose marcas bajo cero y térmicas negativas en localidades patagónicas.

En el resto del territorio nacional, la masa de aire seco y estable dominará la región central, abarcando las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con temperaturas matinales frías y máximas contenidas que no superarán los 14°C.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el miércoles 12 de agosto, los modelos del SMN indican un incremento paulatino de la humedad sobre la franja central del país. En el AMBA, la temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y los 12°C de máxima, registrándose un aumento paulatino de la cobertura nubosa con probabilidad de lloviznas o precipitaciones aisladas hacia la segunda mitad del día.

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De cara al jueves 13 y viernes 14 de agosto, se afianzará la presencia de vientos del sector sur, garantizando la continuidad de las marcas invernales. Las temperaturas mínimas se posicionarán entre los 8°C y 10°C, mientras que las máximas alcanzarán un techo de 14°C, consolidando un escenario de ambiente fresco y nubosidad variable.

El fin de semana mantendrá la rotación e ingreso de frentes fríos débiles, afianzando un patrón de estabilidad con mañanas frías, tardes templadas y baja probabilidad de fenómenos severos en el área metropolitana.