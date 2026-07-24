Este viernes 24 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA experimentan una jornada cubierta, húmeda e inestable, con marcas térmicas acotadas y probabilidad de precipitaciones aisladas en distintos momentos del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé valores de humedad elevados que superarán el 80%, combinados con una cobertura nubosa densa que mantendrá el ambiente frío e invernal.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 24 de julio

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima se ubica en 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C durante la tarde, configurando una escasa amplitud térmica.

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Clima viernes 24 de julio

Los vientos predominarán del sector noreste, rotando al norte a velocidades de entre 13 y 22 km/h, con rachas ocasionales que podrían registrar valores mayores en áreas abiertas.

En el Gran Buenos Aires (GBA), la sensación térmica en zonas suburbanas del oeste y sur del conurbano se percibirá ligeramente más baja durante las primeras horas de la mañana, situándose cerca de los 9°C.

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Hacia el norte del AMBA, se anticipan lloviznas y precipitaciones débiles intermitentes entre el mediodía y la tarde, con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 30% y el 70% según la zona. La visibilidad estará reducida de forma puntual por la presencia de bancos de niebla y neblina en los accesos a la capital.

Alertas y clima en el resto de Argentina

En el mapa nacional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Sistema de Alerta Temprana (SAT) no registra avisos por tormentas severas para la región pampeana, manteniéndose bajo condiciones de inestabilidad moderada.

En las provincias de la Patagonia, como Río Negro, Chubut y Santa Cruz, se registran temperaturas marcadamente bajas con presencia de heladas y vientos del sector oeste.

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Por su parte, el norte del país, abarcando las provincias de Salta, Jujuy y Formosa, mantiene condiciones de tiempo más templado, con temperaturas máximas que superan los 20°C y nubosidad variable.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el sábado 25 se espera una mejora definitiva en el AMBA, marcando el cese de las lluvias y la entrada de masa de aire más seca. Durante el fin de semana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas mínimas cercanas a los 10°C y máximas de 16°C a 18°C.

Hacia el inicio de la próxima semana se mantendrá el ambiente frío e invernal en la Ciudad de Buenos Aires, sin variaciones drásticas en la circulación de los vientos.