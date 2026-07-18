Un marcado cambio de las condiciones meteorológicas se consolida en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este sábado 18 de julio. La masa de aire cálido se retira definitivamente del territorio central del país.

La inestabilidad será la protagonista exclusiva de la jornada, con precipitaciones generalizadas que se extenderán a lo largo de todo el día. La llegada de un sistema frontal desde el cuadrante sur reconfigura el escenario invernal en la región capitalina.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy sábado 18 de julio

La temperatura máxima se posicionará estrictamente en los 15°C, un desplome notorio respecto a las jornadas previas. Por su parte, la temperatura mínima se registrará hacia el final del día, tocando los 11°C.

La inestabilidad será la protagonista exclusiva de la jornada, con precipitaciones generalizadas que se extenderán a lo largo de todo el día.

La probabilidad de lluvias en la Capital Federal y alrededores se mantendrá alta. Los valores se ubicarán en un 70% durante la primera mitad del día y un 65% hacia la tarde-noche, con fenómenos de carácter intermitente pero persistente.

Los vientos predominarán de forma constante desde el sudeste, soplando a una velocidad promedio de 13 mph. Esta circulación incrementará la saturación de humedad en las capas bajas, la cual alcanzará un pico extremo del 94%.

AMBA se prepara para una semana templada, con máximas que alcanzarán los 20 grados

El cielo se presentará completamente cubierto bajo un manto de nubosidad baja. No se espera radiación solar significativa, fijándose el índice UV en un valor absoluto de 0.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo la lupa la región cordillera de la provincia de Mendoza, donde rige una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad. Las autoridades locales recomiendan circular únicamente con vehículos preparados para hielo.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo la lupa la región cordillera de la provincia de Mendoza, donde rige una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad.

Por su parte, la cordillera de la provincia de Neuquén y la provincia de San Juan presentan focos de atención bajo alerta naranja debido a la acumulación de nieve y ráfagas severas asociadas al viento Zonda en zonas de alta montaña. El área de cobertura experimentará condiciones de visibilidad reducida.

Hacia el norte, las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán están bajo alerta naranja por vientos intensos del sector oeste con ráfagas que pueden superar marcas críticas. En contraste, en la provincia de Corrientes rige una alerta amarilla por ráfagas del norte.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el domingo 19 de julio se prevé que las precipitaciones comiencen a cesar en la región metropolitana. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una máxima de 12°C y una mínima de 10°C, bajo el persistente flujo del viento sudeste a 17 mph.

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La semana iniciará el lunes 20 de julio con una reactivación de la inestabilidad. Se proyecta un 60% de probabilidad de lluvias diurnas, acompañadas de un ambiente frío con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 12°C.

El martes 21 de julio la masa de aire frío se asentará firmemente en el AMBA. El termómetro registrará una mínima de 8°C con cielo nublado, consolidando las condiciones típicas de la temporada invernal en el centro del país.