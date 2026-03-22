La Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura de 22°C al mediodía, consolidando una tendencia de tiempo estable y seco. Tras una mañana que empezó fresca por el viento del sector sur, el sol ganó protagonismo absoluto. No se esperan precipitaciones para lo que resta de la jornada, permitiendo un regreso a casa tranquilo y con condiciones meteorológicas muy favorables en toda la región.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 22 de marzo

La nubosidad se mantendrá escasa durante toda la tarde, con un cielo mayormente limpio que permitirá disfrutar del sol. El viento rotará levemente hacia el sector este, lo que ayudará a mantener la sensación térmica en niveles agradables. Hacia el final del día, el ambiente refrescará progresivamente, pero sin riesgo de inestabilidad, cerrando un domingo con condiciones óptimas para cualquier actividad suburbana.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el sol regresó tras las tormentas y el viento sur trajo alivio térmico al AMBA

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Para la noche, el termómetro descenderá hasta ubicarse cerca de los 14°C. El cielo continuará algo nublado, pero la probabilidad de lluvias será nula. Los vientos soplarán de forma moderada desde el este a unos 20 km/h, aportando una brisa fresca ideal para ventilar los hogares antes del comienzo de la semana laboral. Será un cierre de jornada sumamente tranquilo en todo el área metropolitana.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para 13 provincias del interior. Se esperan tormentas fuertes y ocasional caída de granizo en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Por otro lado, rige una advertencia por nevadas y fuertes vientos en la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén, mientras que en San Juan y La Rioja se sentirá el rigor del viento Zonda con ráfagas intensas.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el sol le gana a las nubes y el fresco otoñal marca la agenda del domingo

En el Litoral y el norte santafesino, la actividad eléctrica fue protagonista desde temprano y continuará durante la tarde. Las autoridades recomendaron extremar cuidados ante la posible acumulación de agua y ráfagas de hasta 80 km/h. Mientras el centro del país goza de buen tiempo, el norte y la Patagonia enfrentan fenómenos extremos que requieren atención constante a los Avisos a Corto Plazo (ACP).

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El lunes arrancará con un leve ascenso térmico, alcanzando una máxima de 23°C bajo un cielo algo nublado. Aunque la humedad subirá levemente, las condiciones generales seguirán siendo estables para el inicio de la semana. No se prevén lluvias para el lunes, consolidando este periodo de buen tiempo en Buenos Aires tras el paso del frente frío del último sábado.