El termómetro marcó 20°C al mediodía este miércoles 8 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, bajo un cielo que empezó a abrirse tras el intenso temporal de las últimas horas. La tendencia para lo que resta de la jornada indica una estabilización definitiva de las condiciones, con el ingreso de una masa de aire más seco que barrerá la humedad residual y las nubes.

Cómo estará el clima hoy miércoles 8 de abril en Ciudad de Buenos Aires

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 8 de abril

La nubosidad disminuyó gradualmente durante la mañana y esta tarde el sol ganará protagonismo entre nubes aisladas. Aunque la humedad todavía se sentirá en el ambiente, el viento rotó al sector sur y esto facilitará que el cielo se despeje casi por completo hacia la caída del sol. No se esperan nuevas precipitaciones para el regreso a casa de los trabajadores.

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Para el cierre del día, la temperatura descenderá de forma marcada. La noche se presentará fresca y algo ventosa, con una marca térmica que rondará los 15°C hacia la medianoche. Los vientos soplarán moderados del sudeste, lo que obligará a desempolvar algún abrigo liviano para quienes circulen por la vía pública en las últimas horas de este miércoles de post-tormenta.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el cese de alertas para la región central, pero emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) por vientos intensos en el extremo sur del país, particularmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el norte argentino, el sistema de baja presión todavía generará algunas lluvias aisladas en Formosa y Misiones, aunque perderán fuerza con el correr de las horas.

Cómo estará el clima en Rosario hoy Miércoles 8 de Abril

En la zona de la cordillera de Mendoza y San Juan, se registraron nevadas leves en las altas cumbres durante la madrugada y el tiempo continuará inestable pero frío. Mientras tanto, en las provincias del Litoral, el viento sur también empezó a limpiar el cielo, permitiendo un respiro tras las copiosas lluvias acumuladas que superaron los valores normales para esta época del año.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Mañana jueves el ambiente se sentirá bien otoñal desde temprano. La jornada arrancará con una mínima de 14°C y cielo despejado, consolidando el buen tiempo en toda la región metropolitana. Será un día ideal para actividades al aire libre, con una máxima que trepará hasta los 21°C y vientos leves del este que mantendrán la estabilidad atmosférica sin probabilidad de lluvias.

LV/ff