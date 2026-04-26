La jornada presentará una máxima de 14°C y una mínima de 9°C. El viento será el gran protagonista del día, con ráfagas que superarán los 100 km/h, condicionando las actividades al aire libre.

Para este domingo 26 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un escenario complejo en toda la Costa Atlántica. La inestabilidad dominará la atmósfera, convirtiendo el día en una jornada poco propicia para realizar actividades recreativas frente al mar. Se recomienda a todos los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y extremar los cuidados ante la intensidad de los fenómenos meteorológicos previstos para las próximas horas en nuestra región.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En Mar del Plata y la zona del Puerto, la temperatura rondará los 14°C como valor máximo. El cielo se mantendrá mayormente nublado, mientras que los vientos del sudoeste alcanzarán velocidades sostenidas entre 50 y 70 km/h. Estas ráfagas, que superarán los 100 km/h, impactarán con fuerza sobre la costa marplatense, generando condiciones de peligrosidad en la vía pública y sectores portuarios.

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Clima en Ciudad de Buenos Aires: tarde inestable con chaparrones y marcado descenso térmico al anochecer

Hacia el sector de Sierra de los Padres y Batán, el viento también será el factor determinante, afectando la estabilidad y aumentando la sensación térmica de frío. Los residentes de estas zonas deberán asegurar objetos sueltos en patios o balcones, ya que la intensidad del fenómeno persistirá durante gran parte de la jornada, complicando la movilidad y el desarrollo normal de la rutina diaria.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Sobre la franja costera que abarca desde Mar Chiquita hasta el sur de la provincia, rige una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Este aviso advierte sobre vientos persistentes del sector sudoeste que pondrán en riesgo diversos bienes y estructuras. Las autoridades recomiendan evitar la circulación innecesaria y no refugiarse bajo elementos que puedan desprenderse o caer por la fuerza del viento.

Clima en Rosario: sábado con nubosidad en aumento y probabilidad de tormentas hacia la noche

Localidades como Miramar y Villa Gesell experimentarán este mismo temporal, con cielos cubiertos y una marcada sensación térmica descendente. El sistema de alerta naranja indica un riesgo elevado, por lo que Defensa Civil de General Pueyrredón y los municipios vecinos mantendrán protocolos de prevención activos para asistir ante cualquier eventualidad que los vientos intensos provoquen en la infraestructura urbana y costera.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Tras este domingo sumamente ventoso, las condiciones meteorológicas mejorarán lentamente al inicio de la semana. Se espera que los vientos disminuyan su intensidad hacia el lunes, aunque el ambiente continuará fresco. Aquellos residentes y turistas que planifican sus actividades observarán un cambio gradual en el estado del tiempo, con un cielo que se despejará parcialmente, permitiendo un descanso más estable en toda nuestra Costa Atlántica.