El jueves mostrará condiciones complejas para las actividades al aire libre en toda la región costera, debido a la intensa presencia de niebla durante las primeras horas del día. La inestabilidad se mantendrá baja, con apenas un 10 por ciento de probabilidad de precipitaciones aisladas, aunque el ambiente húmedo y la nubosidad constante serán los verdaderos protagonistas de la fecha.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará fría, con registros térmicos que se ubicarán en los 6 grados, acompañados por una visibilidad mala producto de bancos de niebla densos. Los conductores que circulen por la zona del Puerto y las avenidas costeras deberán extremar las precauciones. El cielo permanecerá cubierto la mayor parte del día, limitando la acción del sol sobre la arena y el sector urbano de General Pueyrredon.

Clima jueves 28 de mayo

Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 15 grados, aportando un leve alivio térmico en las calles de Batán y los valles de Sierra de los Padres. Los vientos soplarán desde el sector este con intensidades moderadas, entre los 13 y 22 kilómetros por hora, lo que generará un oleaje continuo en el mar y mantendrá la sensación de frío húmedo típica de la época invernal.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá una alerta violeta por niebla que afectará de manera directa a los municipios vecinos de la Costa Atlántica, incluyendo Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell. Defensa Civil de General Pueyrredon recomendará evitar traslados innecesarios en las primeras horas, ya que la densidad del fenómeno reducirá drásticamente las condiciones de seguridad vial en las rutas 2 y 11.

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Durante la noche, las localidades vecinas mantendrán registros térmicos estables en torno a los 10 grados. La dirección del viento persistirá desde el cuadrante este, inyectando humedad desde el océano hacia el continente y sosteniendo la cobertura nubosa sobre toda la franja costera bonaerense, sin previsión de ráfagas peligrosas de carácter destructivo.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama de descanso comenzará el viernes con cielo parcialmente nuboso y máximas que rondarán los 12 grados. Para el sábado y el domingo, el termómetro mostrará un leve ascenso hasta alcanzar los 16 grados, ideal para las caminatas por la rambla de La Feliz. Sin embargo, la aproximación de un frente inestable generará lluvias moderadas a intervalos hacia el cierre del fin de semana.