El viernes comenzará con un marcado ambiente invernal que condicionará las primeras horas del movimiento urbano en Rosario y el Gran Rosario. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un escenario donde el abrigo grueso será el protagonista indispensable, mientras que los conductores que transiten las autopistas hacia Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe encontrarán condiciones de visibilidad reducida debido al desarrollo de densas neblinas matinales.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas de este viernes presentarán una temperatura actual muy baja que rondará los 4°C de mínima en las zonas suburbanas como Funes y Roldán, registrándose marcas de 6°C en el área céntrica. La humedad se ubicará en valores elevados, cercanos al 87%, lo que incrementará notablemente la sensación de frío, aunque el SMN descarta por completo la probabilidad de lluvias para todo el resto de la jornada.

Clima viernes 22 de mayo

Durante la tarde, el cielo lucirá algo nublado y los rayos del sol aportarán un leve alivio cuando el termómetro alcance la máxima prevista de 14°C. Sobre la costa del Paraná y en las inmediaciones del Monumento a la Bandera, el viento soplará de forma leve desde el sector noreste a unos 7 kilómetros por hora, generando un ambiente fresco y agradable para quienes caminen por la zona de islas o la costanera.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El panorama meteorológico para las localidades vecinas del Cordón Industrial, como San Lorenzo, y el resto del sur provincial, mantendrá una tendencia de estabilidad absoluta. No se activará ninguna alerta meteorológica por parte del SMN en Villa Constitución o Casilda, garantizando un viernes sin contingencias climáticas severas, más allá de las precauciones necesarias por la niebla en las rutas regionales.

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Hacia la noche, el aire volverá a enfriarse con rapidez y las marcas térmicas descenderán hasta posicionarse en torno a los 8°C. El viento rotará levemente hacia el este, manteniendo la masa de aire seco sobre toda la región, lo que evitará la formación de tormentas pero favorecerá el regreso de la humedad densa durante la madrugada siguiente.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los próximos días traerán un inicio de fin de semana con características similares, consolidando las tardes frescas y las mañanas rigurosas. El sábado comenzará una mejora paulatina en las temperaturas máximas gracias a la persistencia del viento del noreste, alejando los valores extremos de frío y permitiendo un leve ascenso térmico de cara al domingo de mayo.