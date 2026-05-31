El domingo presentará un cielo entre algo nublado y cubierto hacia la noche, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima que llegará a 19°C. Habrá un 74% de humedad y visibilidad reducida en accesos por neblinas.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada que transcurrirá entre momentos de sol y nubosidad en aumento hacia la noche, un factor que regulará el ritmo de los rosarinos en los espacios públicos. Las condiciones generales obligarán a circular con suma cautela debido a neblinas matinales en los principales accesos viales del Gran Rosario.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas del día registrarán marcas térmicas frías en torno a los 7°C, con una humedad promedio del 74% que acentuará la sensación de frescura, especialmente en la zona de islas y sobre la costa del Río Paraná. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas, situándose apenas en un 10% tanto para el período diurno como nocturno.

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Ola de frío polar pero sin lluvias: cómo estará el clima este fin de semana largo del 25 de mayo

Hacia la tarde, el ambiente se tornará más agradable cuando el termómetro alcance la máxima prevista de 19°C bajo un cielo parcialmente soleado. Un viento leve proveniente del noreste, con velocidades estimadas en 4 mph, predominará a lo largo de toda la región costera, incluyendo a las localidades vecinas de Funes y Roldán.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El panorama meteorológico para el Cordón Industrial y las ciudades cercanas como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución compartirá características estables, sin alertas vigentes por tormentas severas. El principal factor de atención pasará de manera exclusiva por los bancos de niebla previstos para las primeras horas de la mañana en las rutas santafesinas.

Llega el invierno: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá temperaturas superiores a la media en junio

Durante la noche, el cielo pasará a estar mayormente nublado en todo el sector sur provincial. El viento mantendrá su dirección desde el cuadrante noreste, sosteniendo las marcas térmicas estables y alejando, por el momento, la posibilidad de frentes de tormenta o fenómenos climáticos de riesgo para los cascos urbanos.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el comienzo de la semana entrante indica que la nubosidad irá en aumento debido al constante ingreso de aire húmedo desde el río. Las temperaturas máximas oscilarán cerca de los 19°C, mientras que los vientos del noreste continuarán dominando el área metropolitana, extendiendo estas condiciones de estabilidad sin lluvias importantes a la vista.