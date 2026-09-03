El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por tormentas fuertes para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este jueves 3 de septiembre. El paso de un frente de inestabilidad provocará intensas lluvias, caída de granizo localizado y un posterior descenso térmico en toda la región capitalina.

La jornada comenzó bajo condiciones complejas, pero el fenómeno principal concentrará su mayor impacto en las primeras horas del día. Con el correr de las horas se espera una paulatina rotación de los vientos al sector sudoeste y un cese paulatino de las precipitaciones.

Clima en CABA y AMBA: a qué hora paran las lluvias y cuál es el pronóstico para hoy

Durante la madrugada y primera mañana de este jueves, la probabilidad de tormentas fuertes oscila entre el 40% y el 70%. Las precipitaciones pueden estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h.

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Clima jueves 3 de septiembre

A partir del mediodía, las condiciones comenzarán a mejorar de forma gradual en CABA y el conurbano bonaerense. Las chances de lluvia descenderán bruscamente al rango de 10% a 40% durante la mañana, para dar paso a una tarde y noche completamente secas y con menor nubosidad.

En cuanto a las marcas térmicas, la mínima se ubicará en los 14 °C y la máxima alcanzará los 19 °C. La entrada de viento del sudoeste generará una clara sensación de refresco hacia las últimas horas del día.

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En los municipios del GBA, la acumulación de agua puede ubicarse entre los 20 y 50 mm de manera puntual durante la madrugada, por lo que se recomienda circular con precaución ante el riesgo de anegamientos temporarios en zonas bajas.

Alerta amarilla este 3 de septiembre y el pronóstico para el fin de semana

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN sostiene la alerta amarilla por tormentas para el noreste y centro de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y sectores de Santa Fe. Estas jurisdicciones podrán registrar ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica antes del desplazamiento definitivo del sistema de mal tiempo hacia el Océano Atlántico.

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Tras el cese de las lluvias, el ingreso de una masa de aire frío de origen polar marcará un quiebre en las temperaturas para lo que resta de la semana. El viernes 4 de septiembre se prevé una jornada soleada y fresca, con una mínima de 10 °C por la mañana y una máxima de 17 °C por la tarde, con viento del sector oeste.

De cara al fin de semana, el frío se afianzará en la región central. El sábado 5 la temperatura rondará entre los 8 °C de mínima y 14 °C de máxima con cielo parcialmente nublado.

El domingo 6 registrará el punto más frío del período en el AMBA, con una mínima de apenas 5 °C y una máxima de 13 °C, consolidando un ambiente invernal de cara al comienzo de la próxima semana.