El primer día de marzo se caracterizará por un marcado ascenso de las marcas térmicas en gran parte del territorio nacional, especialmente en la zona central. En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se espera una jornada calurosa con cielo algo nublado. No se prevén precipitaciones inmediatas para la región metropolitana, mientras que algunas provincias del centro mantienen condiciones de inestabilidad moderada.

Clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 1 de marzo

Para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 32°C. El cielo se presentará algo nublado durante la mañana, despejándose hacia la tarde y noche. Los vientos soplarán desde el sector noreste con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvias.

Descenso térmico y cielo despejado en Buenos Aires tras las tormentas, con vientos moderados del sur

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones de estabilidad se recuperarán en casi todas las localidades tras el paso de tormentas aisladas el día anterior. No obstante, en el sudoeste bonaerense, sectores como Bahía Blanca y Carmen de Patagones podrían presentar remanentes de nubosidad. El ambiente se mantendrá templado a caluroso en el territorio provincial, con una humedad cercana al 43% y buena visibilidad generalizada.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el centro del país, provincias como San Luis esperan una jornada ventosa con ascenso de temperatura, con máximas de hasta 33°C y ráfagas fuertes del noreste. Por su parte, en el norte argentino, regiones como Misiones, Formosa y Chaco mantendrán condiciones de nubosidad variable. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron alertas amarillas por tormentas en Mendoza y San Luis, junto con alertas por viento Zonda en territorio mendocino.

Hacia el sur, en la Patagonia, se observan contrastes térmicos importantes. Localidades de Chubut como Comodoro Rivadavia han estado bajo vigilancia por temperaturas extremas, mientras que en Santa Cruz se prevén fenómenos de viento. En líneas generales, el norte y centro de Argentina experimentarán una tarde calurosa, con máximas que oscilarán entre los 30°C y 35°C, consolidando un ambiente veraniego en el inicio del tercer mes del año.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El lunes 2 de marzo continuará el calor intenso en la Capital Federal y el AMBA, con una mínima de 23°C y una máxima de 32°C. Se anticipan ráfagas de viento de hasta 50 km/h provenientes del norte durante la madrugada. Para el martes 3, se prevé un ligero descenso térmico con una máxima de 30°C y cielo mayormente nublado, manteniendo la estabilidad antes de un posible cambio en las condiciones.

A partir del jueves, se proyecta la llegada de lluvias y tormentas aisladas a la región central, con una probabilidad de precipitación del 40% y un descenso de la temperatura máxima a 28°C. "Un frente frío marcará el inicio del otoño meteorológico en el país", señala Meteored Argentina (2026, "Un frente frío marcará el inicio del otoño"), lo que forzará una baja en los termómetros hacia el final de la semana próxima.