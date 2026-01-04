El domingo 4 de enero de 2026 presentará una jornada de estabilidad meteorológica en gran parte del territorio nacional. Luego de un periodo de inestabilidad y vientos del sector sur, las condiciones tenderán a mejorar de forma gradual. Se espera un cielo mayormente despejado con temperaturas agradables, mientras que el índice UV alcanzará niveles extremos en diversas regiones del norte y centro del país durante el mediodía.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera un 4 de enero con cielo mayormente nublado pero sin probabilidad de precipitaciones. Según datos oficiales, la temperatura mínima en CABA será de 18 grados, mientras que la máxima alcanzará los 27 grados. Estas marcas térmicas representan un ligero alivio tras las jornadas de calor intenso registradas al inicio del año, manteniendo un ambiente templado durante la tarde.

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones similares con vientos leves del sector sur rotando al este. En la zona de la Costa Atlántica, las condiciones de inestabilidad que afectaron el sábado comenzarán a disiparse, permitiendo una mejora en la visibilidad y el cese de ráfagas fuertes. La humedad se mantendrá moderada, favoreciendo una jornada estable para las actividades recreativas.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el centro del país, provincias como Santa Fe y Córdoba experimentarán un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 30 grados. En la provincia de San Luis, se prevé un ascenso térmico con máximas que rondarán los 32 grados bajo un cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el sector este con algunas ráfagas leves, consolidando una jornada de buen tiempo generalizado en la región.

Hacia el norte argentino, provincias como Misiones y Formosa mantendrán condiciones cálidas con máximas cercanas a los 28 y 30 grados. En Posadas, se advierte un índice UV en niveles extremos, por lo que se recomienda precaución ante la exposición solar.

Por otro lado, en la Patagonia norte el calor retornará paulatinamente, mientras que en el extremo sur persistirán condiciones más frescas y cielo algo nublado durante el domingo.

Nivel de rayos UV

Pronóstico extendido: cómo estará el clima los próximos días

Para el lunes 5 de enero, se proyecta una continuidad en el ascenso de las temperaturas en la región central del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las marcas térmicas se ubicarán entre los 19 y 28 grados bajo un cielo parcialmente nublado. A partir del martes 6 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional estima que el mercurio continuará subiendo hasta alcanzar los 32 grados de máxima en la capital.

En el norte del país, el inicio de la semana laboral mantendrá la tendencia de estabilidad, aunque con un incremento en la nubosidad hacia el miércoles. El pronóstico extendido indica que el alivio definitivo frente a las altas temperaturas veraniegas llegará recién hacia el martes 6 en algunas zonas, marcando un quiebre tras la seguidilla de días calurosos. No se prevén alertas por tormentas severas para los primeros días de la semana.