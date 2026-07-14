La ola polar se retira de la provincia de Buenos Aires y anticipan un "veranito de julio" con lluvias

La intensa ola polar que dominó la primera mitad del mes de julio comienza a retirarse de la provincia de Buenos Aires para dar paso a un marcado ascenso de las marcas térmicas. El territorio bonaerense experimentará un fenómeno conocido como el "veranito de julio", acompañado por el regreso de las precipitaciones en diversas zonas de la región.

El drástico cambio en las condiciones meteorológicas llega tras semanas de heladas generalizadas, valores bajo cero y un frío extremo que afectó el normal desarrollo de las actividades urbanas y rurales. La transición hacia un clima templado estará impulsada por una fuerte circulación de viento norte, la cual funcionará como el factor determinante para desplazar la masa de aire polar hacia el Atlántico.

AMBA se prepara para una semana templada, con máximas que alcanzarán los 20 grados

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De acuerdo con la información provista por el sitio especializado Meteored y replicada por la agencia DIB, las anomalías térmicas previstas muestran valores positivos en casi todo el centro y norte de la Argentina. Para amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, se calcula que las temperaturas medias se ubicarán entre 2 °C y 4 °C por encima de los promedios climatológicos habituales para esta época del año.

El incremento térmico no solo traerá un alivio generalizado a la población tras el crudo invierno, sino que también estará acompañado por un incremento de la humedad atmosférica. Esto generará un escenario propicio para el desarrollo de nubosidad persistente, nieblas y neblinas que podrían reducir la visibilidad de manera significativa en rutas y accesos bonaerenses durante las primeras horas del día.

El impacto del cambio climático en el sector agropecuario

Los cambios que llegarán durante esta segunda quincena del mes representan un impacto beneficioso para los productores agrícolas bonaerenses. Al aumentar las marcas térmicas, se reducirán notablemente los riesgos de heladas tardías, las cuales venían amenazando el desarrollo de los cultivos de invierno en gran parte de la zona núcleo bonaerense.

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Asimismo, los especialistas destacan que las lluvias previstas para las próximas jornadas permitirán el repunte de los cultivos y contribuirán de forma directa a la activación de los nutrientes del suelo. Esta recarga de los perfiles hídricos resulta fundamental para dejar atrás un prolongado período donde las precipitaciones habían sido sumamente escasas y localizadas.

El ingreso de un sistema frontal húmedo desde la Patagonia interactuará con la masa de aire templado instalada en la región pampeana, lo que desencadenará un período de inestabilidad atmosférica. Se prevé que las primeras precipitaciones, de intensidad leve a moderada, comiencen a registrarse de manera aislada sobre la franja central del territorio bonaerense, interrumpiendo la racha de estabilidad climática de las últimas semanas.

Aunque este escenario de templanza invernal y lluvias dispersas se mantendrá durante gran parte de la semana, los meteorólogos advierten que la atmósfera continuará mostrando una alta variabilidad. La retirada definitiva de la ola polar abre un nuevo capítulo meteorológico para la provincia de Buenos Aires, reconfigurando las proyecciones climáticas para lo que resta de la temporada invernal.