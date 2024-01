Fuera de Boca también ocurren papelones

Me acuerdo de una vieja sección de algún diario llamada “Dialoguitos en el asfalto”, en la que se contaban chismes o conversaciones que se habían escuchado en ámbitos del poder. Lejos de mí querer contar chismes, y mucho más lejos de mí cualquier ámbito de poder. Pero me ocurrió algo interesante recién mientras viajaba en el 106, sobre lo que vale la pena detenerse y reflexionar. Iba yo sentado en un asiento y en los de adelante había dos pibes que no tendrían más de 20 años. Uno tenía puesta una remera roja y el otro llevaba una mochila verde. Y estaban hablando de fútbol de un modo tan interesante que, a riesgo de hacer algo ilegal, los hubiera grabado. En verdad, no tengo ni idea si es ilegal, pero si Majul dice que una vez, mientras corría por los bosques de Palermo, se topó por azar con un sobre lleno de información obtenida de manera ilegal por la SIDE –conversaciones grabadas de Cristina de Kirchner, etc.– y que él y todos los medios destituyentes no se privaron de poner al aire, ¿por qué yo no iba a grabar a los pibes? Pero no tenía un grabador encima, así que lo guardé en mi memoria y salí corriendo a escribir esta nota.

El de remera roja dijo: “¿Te diste cuenta de que Enzo Pérez, ídolo y emblema de River, se peleó con el técnico, se fue del club y no pasó nada? Los medios apenas si hablan del tema. ¿Te imaginás si algo así hubiera pasado en Boca? Ya todos los medios macristas estarían matando a Riquelme”. El de mochila: “Macri es muy vengativo, no se la va a hacer fácil. Su circuito virtual o con testaferros es Panamá, las islas Caimán y guaridas fiscales como esas, y sus viajes personales son a Medio Oriente a hacer negocios raros. ¿Viste que esos países tienen tanta guita, compran tantas cosas, como clubes y medios, que nadie los llama dictaduras? ¿Pero qué son si no?”. El de remera roja: “Para mí que Barco se fue porque el representante es macrista, es el mismo de Tevez. Lo mismo pasó con Alexis Mac Allister, otra familia macrista”. El de mochila: “Seguro. ¿Y lo que pasó con la pretemporada de Independiente? El papelón de la dirigencia y de Tevez. ¿Te imaginás si hubiera pasado en Boca?”. El de remera roja: “¡Lo hubieran matado más todavía!”. El de mochila verde: “Todo es muy raro. ¿No es raro que Scaloni y Aimar hagan propaganda para el banco del presidente de River? Tampoco nadie dice nada”. El de remera roja: “Nadie se va poner en contra de un sponsor”. El de mochila: “Igual Boca el año pasado jugó horrible, llegamos a la final de orto. Si no mejora, este año va a ser un desastre”.

Y allí se levantaron y bajaron, y yo, como ya dije, vine volando a redactar esta columna, que es un artículo sobre mucho más que ese diálogo escuchado de oiditas. Básicamente, es una nota sobre lo hermoso que es hablar de fútbol. Tengo un amigo, un escritor consagrado, a quien conozco desde hace veinte o treinta años (ya ni me acuerdo), con quien converso un poquito sobre literatura y esas minucias, y horas sobre fútbol. Hablar sobre fútbol con amigos, de noche, hasta que el café cierre y nos echen, pocas cosas hay mejores en la vida.