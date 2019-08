Inmediatez, profundidad y un dilema: publicar o no

por Julio Petrarca

El International Center for Journalists (ICFJ, Centro Internacional para Periodistas) es una organización con sede en Washington dedicada a defender los principios fundamentales de esta profesión y los límites a los que está subordinada. Ha elaborado un código de ética para los tiempos que corren, en particular a partir de lo sucedido en 2016 con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, motorizado por un bombardeo de noticias falsas o engañosas administradas y difundidas por millones mediante redes sociales y algunos medios cómplices de tales conductas espurias.

En su código, el ICFJ puntualiza: “Difundo noticias para que la gente entienda mejor lo que sucede y pueda influir en los hechos. En este caso lo importante es que entiendan y actúen. El tiempo necesario para procesar estas noticias puede ser largo o corto, pero su duración no es lo que importa y el tiempo está subordinado a la intención principal: que se entiendan bien los hechos”. El dilema entre inmediatez y profundidad es común a quienes ejercemos este oficio, por lo que muchas veces nos encontramos ante la disyuntiva de informar rápidamente con datos parciales y fuentes protegidas por el off the record o aguardar la confirmación de cada dato vedando al público su conocimiento.

Encabeza el correo de hoy un extenso mail del señor Gabriel Wolf con críticas al empleo del modo potencial en dos notas que fueron principales en la edición del domingo 28 de julio. En ambos casos, el lector comenta con cierta sorna la función del ombudsman de PERFIL (único en los medios principales de la Argentina), la subsume ante lo que considera una postura editorial sesgada del diario y entiende que ambos casos (el pedido de información de un fiscal suizo a la Justicia argentina acerca de la operación de venta de Ideas del Sur a Cristóbal López, y el anuncio del congelamiento de aumentos en naftas y prepagas con objetivos electorales) contienen un exceso de imprecisiones en cuanto a fuentes confiables.

La realidad es que el Gobierno sí postergó hasta septiembre (al menos, tras las PASO) el aumento en los combustibles y negocia aún la misma política con las empresas de medicina prepaga, con lo que se confirma lo que la nota interior anunciaba en tiempo condicional (en la portada se afirmó sin el potencial). Y también es una realidad lo publicado por Emilia Delfino: un fiscal suizo sí investiga la operación de López-Tinelli por entender que hubo, a primera vista, irregularidades, entre las que figura la intervención de una entidad financiera de Suiza.

El lector Wolf tiene derecho a dudar y también a publicar sus dudas (o certezas, tal parece el caso) en el Correo. Que su carta esté publicada y este ombudsman responda sus inquietudes quiere ser una demostración de que puede estar tranquilo, que cambiar de medio no es un camino justo y que la idea es cumplir con lo que él propone: ser serios y responsables a la hora de informar.

Infhorrores. El espacio para esta columna quedó corto el domingo pasado para dar cuenta de un conjunto abrumador de errores de toda naturaleza en la infografía publicada el sábado 27 de julio en la doble página central, parte de la saga dedicada a las misiones lunares, su historia, detalles y características. Vayamos por partes:

◆ No dice que se trató de la misión Apolo XI.

◆ En el título y en una mención del texto se nombra Aldring al astronauta Edwin Aldrin.

◆ En el copete hay un textual encomillado tras dos puntos que empieza con minúscula (“Es un pequeño paso...”). Debió comenzar con mayúscula.

◆ La palabra “depósitos” carece de tilde en sus tres inclusiones, y tampoco está tildada la palabra “hidrógeno”.

◆ Dice “aleándose” en lugar de “alejándose”.

Una lástima: la infografía es excelente.