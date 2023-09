La democracia indefensa

En el seminario Desafíos Globales y Regionales organizado por el CARI, el economista Ricardo Arriazu señaló que desde 1950 para acá “el mundo produjo el triple de bienes que desde el comienzo de la humanidad y, sin embargo, la gente está descontenta”. En el mismo sentido agregó que desde 2000 hasta ahora se elaboró más que desde el inicio de la humanidad hasta 1950; para completar el escenario mencionó que todos los indicadores sobre distribución del ingreso entre países o dentro de cada uno, hambre, mortalidad infantil o expectativa de vida muestran enormes progresos.

El politólogo Roberto Russell presentó una visión decepcionante sobre la situación internacional denominada “neoliberal” o hiperglobalización que provocaron, a su entender, un conjunto de síntomas que denominó mórbidos donde las fuerzas dominantes no pueden continuar sosteniendo el orden actual y las desafiantes no están en condiciones o no quieren establecer uno alternativo. Esos efectos decepcionantes serían la concentración de la riqueza, la desigualdad, el deterioro y retroceso de la democracia, el ascenso del nacionalismo extremo tanto de derecha e izquierda y sobre todo en el seno de Occidente.

Las opiniones muestran una discrepancia sobre la caracterización de la situación que afectan las conclusiones posteriores. No es difícil entender que el descontento tenga lugar “en el seno de Occidente” donde la democracia brinda la posibilidad de manifestarlo mientras que en regímenes autoritarios se reprime o impide la exteriorización de reclamos garantizando la continuidad del régimen político. China en defensa de las críticas formuladas por los Estados Unidos ya expresó en diversas oportunidades las ventajas de su “democracia” sobre la vigente en Occidente porque permite canalizar las inquietudes de la ciudadanía a través de la estructura orgánica del partido comunista para elegir a sus líderes al final del camino por unanimidad. No hay descontento donde no hay democracia.

El inconformismo social no siempre es una expresión espontánea que involucra a la mayoría de la población. La expansión de las redes sociales ha facilitado la organización de las protestas por grupos, escasamente representativos al momento de ejercer el voto, que asumen la representación del todo con fines disruptivos. No les resulta difícil elaborar un relato para tratar de inflamar las expectativas y crear las condiciones para alterar el sistema político. Las democracias que protegen los derechos de expresión y protesta se encuentran indefensas ante esos intentos minoritarios.

El cuestionamiento de la evolución de la situación económica en las últimas décadas no es ajeno a la problemática de las relaciones internacionales. La narrativa plantea que todas las culpas del deterioro, si es que realmente existieron, residen en “Occidente”. China vuelve a aparecer en esta ficción con la celebración de los 100 años de éxitos del liderazgo del Partido Comunista exhibido como ejemplo de gobernabilidad al resto del mundo. El 28 de junio de 2022, el PCC organizó el Foro Mundial de Partidos Marxistas bajo el lema de “Adaptar el marxismo a las condiciones nacionales y al siglo XXI” replicando el eslogan de Xi Jinping, incorporado a la Constitución, de un socialismo con características chinas para la nueva era. No se puede desconocer el apoyo de China a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba en América Latina con el propósito de rediseñar el mapa de su alianza regional para confrontar con los Estados Unidos.

El ascenso de China fue posible a partir de la decisión de su dirigencia de buscar la cooperación de los Estados Unidos después del golpe de Estado de 1976 que liquidó a la banda de los cuatro. Su rápido crecimiento económico en los últimos 40 años es presentado como un fracaso del proyecto hegemónico de posguerra, cuando, en realidad, es una consecuencia de este, de la misma forma que podría serlo para India, Bangladesh, Brasil o Indonesia en las próximas décadas. Las reflexiones sobre el “orden internacional” difícilmente puedan contribuir al posicionamiento del país si no incluyen también las razones y consecuencias del conflicto de valores sobre los cuales se intentan reemplazar las instituciones multilaterales y modificar el derecho internacional.

* Diplomático.