Preguntas a la historia

Es este un buen momento para releer The Paranoid Style in American Politics and Other Essays (El estilo paranoico en la política norteamericana y otros ensayos), de Richard Hofstadter, hasta donde sé, aún inédito en castellano, o mejor dicho, traducido solo su ensayo central –el que da título al libro– en algunos blogs, que lo hacen de la publicación original en el número de noviembre de 1964 de Harper’s Magazine, pero nunca hasta ahora publicado en formato libro en castellano.

Muerto en 1970, Hofstadter fue uno de los más interesantes historiadores norteamericanos del siglo XX, y también un muy agudo analista político. Su talento residía en nunca usar la historia como legitimador de sus opiniones en el presente. En Hofstadter, por el contrario, el presente es comprendido como una fuente de preguntas hacia la historia de un modo crítico. Anti-intellectualism in American Life, de 1963, publicado en castellano como Anti-intelectualismo en la vida norteamericana, en 1969, en la editorial española Tecnos, nunca más reeditado (si yo fuera editor en alguna editorial independiente intentaría reeditar ese libro, pero un amigo que sabe de esas cosas me dijo que las editoriales hoy solo publican ensayos y novelas sobre indigenismo, ecofeminismo, crítica a la inteligencia artificial y asuntos concernientes al “sur global” (?), y que mis ideas son profundamente demodés), es entonces ese texto, Anti-intelectualismo en la vida norteamericana, seguramente su libro más importante, que permite acceder a varias de las claves de lectura que reaparecen en El estilo paranoico… en especial la centralidad de la larga tradición norteamericana de rechazo al pensamiento crítico y la reflexión intelectual –asociada, según las épocas, con la vagancia, el miedo al extranjero, el marxismo, el liberalismo de las costumbres y el esnobismo–.

Buena parte de la identidad política norteamericana se juega en la defensa de los valores del sencillo hombre trabajador que paga sus impuestos y no se hace demasiadas preguntas, o que directamente cuestiona al que sí las hace, siempre sospechoso de tener ideas ajenas a las de la nación. En El estilo paranoico… Hofstadter introduce también las “teorías del complot” como nodales en la identidad política estadounidense: “En el estilo paranoico, el sentimiento de persecución ocupa un lugar central y sirve de base a la edificación de grandiosas teorías del complot”. Luego de formular una exquisita definición metodológica (“Hablo de estilo paranoico como un historiador del arte hablaría de estilo barroco o manierista”), Hofstadter afirma que “por razones propias a la historia norteamericana, el estilo paranoico tuvo más eco y se manifestó con más fuerza que en muchos otros países del mundo occidental”. Luego el libro continúa con exhaustivos análisis de las diferentes formas en que la derecha radical –desde el siglo XIX al macartismo– basó su acción política en la paranoia.

Hofstadter murió antes de las presidencias de Ronald Reagan, los dos Bush, y sobre todo del gobierno de Donald Trump, pero leyendo sus libros se entiende mucho de lo allí sucedido (y de lo sucedido en muchas otras partes, también entre nosotros).

De mi parte, siempre vuelvo a la lectura impecable que Hofstadter hace de Talkin’ John Birch Paranoid Blues, de Bob Dylan, cargada de una ironía absolutamente premonitoria.