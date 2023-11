Una verdad partida en dos

“Boca, que estaba a punto de ganar la Libertadores, ahora está a punto de entrar en crisis si no se clasifica para la de 2024. ¿Pueden darse dos cosas contradictorias al mismo tiempo? Es tan cierto que Boca fue el equipo más ganador estos últimos cuatro años, el único argentino que llegó a una final de la Libertadores y el que más campeonatos locales ganó; como que los técnicos fueron pasando –Russo, Battaglia, Ibarra, Almirón–, y Boca nunca jugó bien. Como si la crisis estuviera ahí, esperando, en estado latente, y que nunca llegase a estallar. Tal vez Boca gane la Copa Argentina, se clasifique y otra vez todo se apacigüe. La renuncia anticipada de Almirón, seguramente con pocas ganas de ser silbado en el próximo partido de local y sabiendo que en diciembre lo rajaban, parece haber sido un mensaje para Riquelme.

Macri y el macrismo (que incluye a todo ese periodismo deportivo en canales de tele y radios de alta audiencia que juega para Macri, cuando no están directamente pagados por él) azuzan aún más la sensación de crisis. Son como buitres. De eso trabajan. Pero aunque Riquelme gane las elecciones, su gestión tuvo demasiados claroscuros. Cuatro técnicos en cuatro años es un dato irrefutable de que las cosas no funcionaron correctamente. A la inversa, se dirá, y con razón, que no solo Boca fue el equipo más ganador, sino que sacó jugadores de las inferiores como nunca antes. Todo es cierto. La verdad está partida en dos.

Entre tanto, la Bombonera se prepara para recibir a la Selección contra Uruguay. Estando la cancha de River tomada por recitales, la AFA pensó en jugarlo en el interior, pero Scaloni & Cía. no quisieron y se eligió la de Boca. Pero la cancha de la Selección es la de River. De hecho, a mí no me gusta que juegue en la Bombonera. La cancha de Boca es para Boca, y para ningún otro equipo más. Es sabido que Riquelme tiene buena onda con Messi y que la Selección ya jugó ahí no hace mucho, pero la Bombonera debería ser solo para los hinchas de Boca. Como marca la historia entre Boca y la Selección: una tradición entera de desencuentros, con un único punto en común, el más grande de todos: Maradona. Riquelme llevó a Messi a jugar en su despedida tardía: felicitaciones a Riquelme. Pero a mí me emociona más ver, como lo hago todo el tiempo, los goles de Palermo al Real Madrid.

Entonces, como decía, un partido antes de las elecciones nacionales y el otro después (¿habrá “después de las elecciones”? ¿Existiremos todavía? ¿Habremos zafado del fascismo?) juega la Selección, contra Uruguay y contra Brasil. En otros tiempos, hubiéramos dicho que esos partidos sirven para saber en qué punto estamos frente a los grandes. Pero Argentina viene tan bien, que hoy es al revés: sirve para saber dónde están parados Brasil y Uruguay. Ver a Bielsa en la cancha de Boca va a ser un lindo espectáculo. ¿Jugarán Cavani y Suárez? ¿Jugará Messi los dos partidos completos? ¿Y a qué técnico contratará Boca? Ah, cierto, estaba hablando de la Selección.