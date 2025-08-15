30 años, 3.000 autos y 5 lanzamientos: el año más ambicioso de Chexa

Chexa, concesionario oficial Chevrolet e integrante del Grupo Antú, cumple 30 años en el mercado automotor argentino con un presente de crecimiento sostenido y una proyección ambiciosa. Representa exclusivamente a Chevrolet, pero forma parte de un grupo que también comercializa Fiat, Jeep, Hyundai, Kia y unidades usadas. Además, ofrece venta de autos 0 km y planes de ahorro, comercialización de usados, servicio posventa y venta de repuestos.

Video y fotos: primeras pistas de como sería la RAM que se fabricará en Córdoba

Walter Filoni, presidente de Chexa, describe un cambio profundo en el sector: "Hasta el año pasado era un mercado de mucha demanda pero con poca disponibilidad por la falta de dólares". Ese escenario cambió desde enero de 2025, cuando —según Filoni— el sector dio "un giro de 180 grados":

"Hoy tenemos un mercado de gran volumen, aunque con una rentabilidad muy medida. Es muy, muy baja, pero más transparente, y eso es bueno".

El daño de Natalia De La Sota al oficialismo está medido: nueva encuesta electoral en Córdoba

En 2024, la concesionaria facturó 1.100 unidades. Solo hasta junio de 2025 ya sumaba 1.400 y proyecta cerrar el año con más de 3.000, más del doble que el ejercicio anterior. Este crecimiento se apoya en una estrategia comercial sólida, con financiación a tasa cero de 12 a 24 meses a través de GPAT, el brazo financiero de General Motors.

Modelos líderes

La Chevrolet Tracker y el Chevrolet Onix son pilares de las ventas y líderes en sus segmentos. La Tracker es la SUV más vendida del país, combinando estilo, conectividad y confort. El Onix, compacto número uno en ventas, destaca por su practicidad, economía y equipamiento pensado para el día a día. Ambos modelos están disponibles en distintas versiones y con múltiples opciones de financiación.

Chevrolet Onix.

La Chevrolet Silverado, en tanto, domina el segmento de pick-ups full size. Equipada con un motor V8, ofrece alto rendimiento, gran capacidad de carga y tecnología de punta, junto a un diseño imponente y un interior de terminaciones premium.

Próximos lanzamientos

La gran novedad será el Spark EUV, primer SUV 100% eléctrico de Chevrolet, con hasta 400 km de autonomía y un equipamiento de última generación.

Stellantis convierte a Córdoba en su centro regional de pick-ups: suma producción, empleo y exportaciones

"Va a traer mucha tecnología y confort, con doble pantalla de 11 y 25 pulgadas. Es nuestra entrada fuerte a la electromovilidad", adelantó Filoni.

También llegará la Captiva híbrida, que promete 1.000 km de autonomía. Se sumarán además la nueva Tracker 2026 y las versiones 2026 del Onix y Onix Plus, con mejoras de diseño, conectividad y seguridad.

Chexa fue distinguida por cuarto año consecutivo como "concesionario clase A" y sigue integrando el Club del Presidente, reconocimiento que Chevrolet otorga por estándares de calidad y performance. Filoni asegura que el objetivo es “crear clientes para toda la vida”, con un servicio posventa destacado y atención personalizada.

De cara a 2026, la concesionaria proyecta ampliar infraestructura, fortalecer el canal digital y potenciar sus equipos de ventas con formación continua y nuevas herramientas de gestión. “Estamos muy contentos y esperanzados. Queremos seguir creciendo junto a la marca y a nuestros clientes, adaptándonos a los cambios y apostando a la innovación”, resumió el presidente.

DIRECTIVOS

- Walter Filoni – Presidente.

- Alberto Pinola – Gerente Plan de Ahorro.

- Matilde Ferrer – Gerente Administrativa.

- Gabriel Ramos – Gerente Comercial Córdoba.

- Dante Diaz – Gerente Comercial Río Cuarto.

DATOS DE LA EMPRESA