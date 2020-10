A 5 años del debut con la Selección

El martes 13 de octubre de 2015, a las 22.31, en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción del Paraguay, debutó en la Selección argentina Paulo Dybala. La “Joya” surgida ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo del partido entre Argentina y Paraguay, ingresando por Carlos Tevez.

En la primera pelota que tocó, hizo un amague, eludió un rival e hizo amonestar a Bruno Valdez. Con la casaca 19, el oriundo de Laguna Larga buscó asociarse con los volantes, peleando con los defensores guaraníes. Y a los 41 minutos estuvo cerca de calzarse la ropa de héroe, ingresó por derecha y tras asistencia de Ángel Di María su definición se fue alta. Tan cerca de que su debut fuera rendondito.

“En la entrada en calor, cuando me llamó el ‘Tata’ (Martino) era una emoción muy fuerte. Por momentos, en medio del partido, estuve nervioso, no fue fácil, sabía que la posibilidad iba a estar. Traté de apoyarme en mis compañeros, que me hablaron, y más allá de que no pudimos ganar estoy contento”, le dijo Dybala a este cronista en el vestuario del Defensores del Chaco a los pocos minutos de ese debut. Nadie la quitaba la sonrisa a ese pibe que, por entonces, tenía 21 años.

Confianza. Este martes, cuando Argentina enfrente a Bolivia por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, se cumplirán 5 años de aquella presentación. Y han pasado muchísimas cosas, entre ellas una Copa del Mundo y una Copa América, pero todavía el futbolista surgido de Instituto no ha logrado demostrar, por diversas razones, todo su poderío futbolístico con esa camiseta que soñó de niño.

La actual estrella de la Juventus fue convocado por Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni. Sin embargo, ninguno le dio continuidad. La “Joya” jugó 29 partidos con la Selección, de los cuales sólo 15 fueron de titular. Hay múltiples razones y la más clara es que su recorrido dentro de una cancha es símil a la del capitán Lionel Messi. Y fueron escasas las oportunidades que le dieron de jugar al cordobés junto al rosarino. Una sociedad que muchos hinchas de la Selección aún aguardan.

Se repite que Dybala no tuvo aún el gran partido con Argentina. Ha tenido tan sólo apariciones en juegos, pero no logró ser la figura como sí lo ha hecho en la Serie A italiana con la casaca de Juventus. Aunque vale recordar que cuando estaba teniendo ese “gran partido”, en el único juego como titular por Copa América 2019, marcando un gol y siendo imparable para la defensa chilena en el triunfo 2-1, Scaloni curiosamente lo reemplazó cuando promediaba el segundo tiempo.

Falta que confíen más en Dybala los seleccionadores para que, justamente, pueda tener confianza y ser una solución de juego para un equipo que lo necesita, más después de lo visto ante Ecuador, y no sea sólo “messidependiente”.

¿Celebración ante Bolivia?

Paulo Dybala estará de aniversario justo cuando la Selección nacional enfrente a Bolivia en la altura de La Paz. El cordobés no pudo estar en el inicio de las eliminatorias en la Bombonera en la victoria 1-0 ante Ecuador debido a un problema gastrointestinal. Incluso que lo marginó del banco de suplentes. Posteriormente se tejieron algunas dudas sobre su participación ante los bolivianos; pero todo indica que esta noche estará viajando con toda la delegación argentina al vecino país para disputar la segunda fecha del camino a Qatar 2022. Si el oriundo de Laguna Larga ingresa unos minutos estará jugando su juego 30 con la casaca albiceleste.

Números en la “Albiceleste”