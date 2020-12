¡A la carga, Barracas!

Acusaciones, denuncias, renuncias, informes, descargos, sanciones, detenciones, investigaciones y declaraciones al por mayor. El partido Barracas Central-Belgrano terminó hace ocho días en la cancha que lleva el nombre del presidente de la AFA pero se sigue jugando en distintos escenarios con resultado impredecible.

“Me parece que esta vez se pasaron”, declaró Jorge Franceschi, el titular del club de Alberdi. La alusión no es casual. Los métodos al menos eran más sutiles durante el largo reinado de Julio Grondona, quien desde su despacho repartía premios y castigos a hijos y entenados.

DENUNCIAS CRUZADAS. La fiscal Celsa Ramírez, quien tiene a su cargo las actuaciones referidas al partido Barracas Central-Belgrano.

“Somos rehenes de la AFA. Los jugadores, los técnicos y los dirigentes le tienen pánico, pero yo le hago frente”, dijo Ricardo Caruso Lombardi, que ya venía agitando sobre irregularidades. El DT del Pirata se lo toma como algo personal. Vincula hechos a su intención de desplazar del gremio de los entrenadores a Victorio Cocco, un “amigo de la casa”.

La cúpula celeste podría considerarlo igual: los dueños de la pelota entienden que el Comité de Regularización que lideró Armando Pérez –el director ejecutivo de la “B”- fue “lo peor que pasó”. ¿Se siguen cobrando esa factura o apuestan a que sea Luis Fabián Artime quien culmine la jugada que saque de la cancha al otrora hombre de los medios, los teatros y los cosméticos?

Salidos del grupo

El portazo de Sergio Villella en la mesa de la B Nacional resulta al menos tardío. El vice 1º de Belgrano abandonó el chat de la categoría tras haber sido parte de la comisión que pergeñó el complejo formato de definición para los dos ascensos pendientes. Esa “nueva normalidad” que puso en igualdad de condiciones a San Martín (T) y Villa Dálmine, separados por 18 puntos cuando la pandemia paró el juego en marzo.

En los pasillos de la AFA es un secreto a voces el afán de beneficiar a Barracas Central, el caballo del comisario. Y a los amigos: Defensores de Belgrano, Riestra, Mitre… Y Tigre. Por algo aluden al torneo como “Copa Sergio Massa”.

HOMBRE DE LA CASA. Jorge “Chino” Sosa, el cuestionado árbitro correntino al que Javier Castrilli acusó de dirigir “determinados partidos”.

Si bien los clubes cordobeses no parecen estar entre los que se quiere perjudicar, no cabe duda de que no son los que se busca beneficiar. Belgrano, Instituto y Talleres hoy tienen nulo peso específico. Sólo Alicio Dagatti, mandamás de Estudiantes de Río Cuarto, alcanza a mojar el pancito en la mesa de los “12 apóstoles” que ofician de asambleístas de la Primera Nacional.

Andrés Fassi –enfrentado a la AFA desde el impulso al Fútbol SA- fue uno de los pocos que se solidarizó con la “B”. Y sorprendió el “apoyo” de la Liga Cordobesa, aliada incondicional a los designios de Viamonte 1.366. ¿El resto? “Son pragmáticos”, apuntó Franceschi.

“Chiqui” tapa

Barracas responsabilizó por los incidentes “al director técnico del equipo visitante” y denunció destrozos y vandalismo en el vestuario belgranense. Por esto hay una causa caratulada “Daños” en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de Capital Federal. No es la única. “Hay denuncias cruzadas”, reveló la fiscal Celsa Ramírez.

Las actuaciones también apuntan a Caruso y Franceschi. “Ya te mandé a la B, ahora te voy a cagar a trompadas”, se lee en el escrito donde costa la acusación del dirigente del club porteño Diego Turnes contra su par cordobés.

Turnes fue rescatado por Claudio “Chiqui” Tapia tras un polémico paso en River como ladero de Daniel Passarella. Fue uno de los popes que hizo el “tour” mundialista en Rusia 2018 y también es vice 1º del Fútbol Femenino afista. Barracas también fue en su momento el asilo político de Pablo Toviggino, el influyente extitular del Consejo Federal y hoy secretario general.

TURNES. Tuvo un polémico paso como vicepresidente de River Plate y Barracas Central le otorgó asilo político poniéndolo en un cargo similar.

Desde Twitter, el exárbitro y columnista de ESPN Javier Castrilli agregó más leña al fuego. Se refirió al Director Nacional de Arbitraje Federico Beligoy como “amigo de Tapia” y señaló al referí de Barracas-Belgrano, Jorge “Chino” Sosa, como uno de “los amigos que dirigen determinados partidos”.

Sosa, promocionado en el portal de AFA como “el hombre de negro que pisa fuerte en la máxima categoría del interior”, cargó contra Caruso en un informe que el DT le pidió anular al Tribunal de Disciplina. “Está lleno de mentiras”, argumentó. Y pidió la expulsión del colegiado.

“No vamos a permitir más estos actos cobardes”, dijo Beligoy. Resultó curioso que pusiera en la misma bolsa a Caruso y a Luis Zubeldía, el DT de Lanús. Nicolás Russo, el capo “granate”, es el crítico más duro de la era Pérez en AFA y uno de los hombres más influyentes del ciclo de Tapia. También un reconocido socio político de Sergio Massa.

