Acusan a Martín Juez de buscar sacar rédito político de muertes en Maternidad

El caso de las presuntas muertes de bebés por mala praxis en la Maternidad Provincial de Córdoba ha escalado al ámbito político con un violento cruce en redes sociales, que puso en el centro del debate la ética de la acción política en momentos de crisis. El concejal Martín Juez, referente del Frente Cívico, fue duramente señalado por Daniel Zabala, ex candidato a intendente de Villa Allende, quien lo acusó de utilizar el dolor de las familias para obtener beneficios electorales.

La disputa se desató en la plataforma X (ex Twitter) luego de que Juez apuntara al Gobierno provincial por su accionar tras lo ocurrido en la Maternidad.

El descargo de Martín Juez

La publicación de Juez se centró en la supuesta falta de respuestas y el silencio oficial, haciendo un paralelismo con el caso del Hospital Neonatal, que también conmovió a la provincia.

“Si se te muere un hijo y el hospital no te explica nada, te ningunean meses y el director ni asoma, ¿qué creés que va a pasar? Lo de hoy en la Maternidad no empezó con los destrozos, empezó con el silencio del Gobierno. Córdoba ya vivió el horror del Neonatal: bebés sanos muertos, familias peregrinando a Tribunales y funcionarios sentados haciendo silencio. Eso tenía que ser el “nunca más” y otra vez llegan tarde. El ministro y el director tienen la obligación de hablarle a esas familias, decir la verdad y hacerse cargo. Callarse también es violencia. Esto no puede volver a pasar nunca más”, escribió el concejal.

"Oportunismo repudiable"

Ante estas declaraciones, Daniel Zabala, quien ha sido un fuerte crítico del dirigente opositor, respondió con duras palabras, vinculando la manipulación del tema a intenciones proselitistas, la misma línea de pensamiento que desató el conflicto en redes.

“Martín Juez está actuando con un oportunismo repudiable. Es una bajeza intentar sacar rédito político y hacer campaña del dolor inmenso de esas familias. Que hoy solo buscan justicia por la muerte de sus hijos en la Maternidad”, replicó Zabala.

Los cruces siguieron a través de las redes sociales con fuertes acusaciones entre ambas partes, dejando en evidencia la profunda polarización política en torno a la tragedia.

La Provincia Defiende a la Maternidad "Modelo"

En paralelo al enfrentamiento político, desde la Provincia, el Secretario de Salud, Carlos Giordana, se presentó en la Justicia para colaborar con el esclarecimiento de los hechos. El funcionario defendió la calidad médica de la institución y resaltó sus indicadores sanitarios.

“Es la maternidad más importante de Argentina, una de las más relevantes de Latinoamérica. Todo lo que necesite la Justicia para esclarecer estos hechos está a disposición”, señaló Giordana, defendiendo la reputación del centro de salud en medio de la crisis.

El caso continúa en manos de la Justicia, mientras el debate sobre la responsabilidad política y la ética en el manejo de tragedias sigue encendido en la provincia de Córdoba.